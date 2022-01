Csaknem 10 millióan tesztelték magukat ezen a héten, és a sorok egyre hosszabbak. Meg fogjuk sokszorozni a tesztközpontokat - mondta a kormányszóvivő.

- hangsúlyozta Gabriel Attal az MTI szerint. A kormány rendeletben bővíti ki azok körét, akik ezentúl végezhetnek tesztelést.

Az öntesztelések számát is növelni kívánja a kormány, ennek érdekében a gyógyszertárakba jelenleg raktáron lévő 6 millió teszten felül további 10 milliót szállítanak a jövő héten.

A kormányszóvivő elismerte, hogy a jelenlegi tömeges ingyenes tesztelés nagyon költséges, és nem könnyű megszervezni.

"Természetesen van értelme a szűrésnek, és a maximumra kívánjunk növelni a tesztelési kapacitásainkat" - hívta fel a figyelmet. "

- tette hozzá.

A kormányszóvivő úgy vélte, hogy az oltási igazolás bevezetése valószínűleg néhány napot késni fog a törvénytervezet elhúzódó parlamenti vitája miatt, de legkésőbb a január 17-i hét első napjaiban bevezethetik.

A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolást vagy 24 óránál nem régebbi negatív tesztet) jelenleg a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken kötelező bemutatni, így a vendéglátóhelyeken, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a sportlétesítményekben, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben.



A törvénytervezet értelmében a jövőben ezekre a helyekre kizárólag a háromszor oltottak léphetnek be szabadon, az egy vagy két oltási adaggal rendelkezőknek negatív tesztet is fel kell majd mutatniuk az oltási igazolásuk mellett, az oltatlanok pedig nem vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A tervezet 12 éves kortól írja elő az igazolás használatát, de az ellenzéki képviselők javaslatára az iskolai rendezvényekhez csak 16 éves kortól lesz kötelező az oltási igazolás.