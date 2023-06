Több mint 11 milliárd forint értékben hajtott végre beruházást a brit Liberty egyik legnagyobb európai erőművében a romániai Galatiban. Az erőműbe telepített új berendezés lehetővé teszi, hogy a cég jövedelmezőbb piaci szegmenseket is megcélozzon, növeli a gyár termelékenységét és bővíti a hozzáadott értékű termékek előállítását. A Liberty így egyebek között a hajóépítésben és az építőiparban hasíthat ki magának nagyobb piacot.

A brit Liberty azért érdekes Magyarországon is, mert egyike annak a két cégnek, amely még versenyben van a Dunaferre kiírt tenderen. Tegnap jelent meg az a kormányhatározat, amely lehetővé teszi, hogy a felszámolás alatt álló cégek megvásárlására kiírt tendert egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meg lehessen hosszabbítani.

A kormányhatározat megjelenésével egy időben szivárgott ki a hír, hogy a Dunaferre kiírt pályázat eredményhirdetését, egy héttel, július 7-ig meghosszabbítják.

A Liberty Steel mellett a Vulcan Steel van még versenyben a Dunai Vasműért, amelyre eredetileg mai határidővel kellett volna vételi ajánlatot tenni.

Lapunk február végén írt arról, hogy a brit cégóriás romániai üzemének energiaszükséglete 2030-ig a sokszorosára nő. A Liberty Steel kelet-romániai Galati városában található üzemének a jelenleg használt energiaellátás ötszörösére lesz szüksége, amikor 2030-ban szén-dioxid-semlegessé válik – közölte a vállalat egyik vezetője.

A Dunaferr fennmaradása kulcskérdés

Dunaferr léte kulcskérdés a magyar gazdaság szempontjából, ugyanis párhuzamot lehet vonni egy ország gazdasági teljesítőképessége, illetve vas-és acélgyártási eredményei között – mondta a Vas és Acélipari Egyesülés nemrégiben megválasztott igazgatója a napi.hu podcastjában. Móger Róbert hozzátette, a hazai acélipar kapacitása egyelőre elmarad a régió más országainak gyártási képességeitől.

Kína, Európa és az Egyesült Államok a nagy gyártók, Magyarország (Ózd és Dunaújváros együttesen) nagyságrendileg 2 millió tonna kapacitással rendelkezik, miközben a magyar iparnak évente 3,5 millió tonna acélra, acéltermékekre van szüksége – tette hozzá a szakember. Az acél iránti kereslet folyamatosan nő, nemcsak a világ más tájain, hanem Magyarországon is, 2030-ra várhatóan 4 millió tonnára lesz szüksége a magyar iparnak.

Az értékesítési tenderre jelentkező cégek nemzetbiztonsági átvilágítása

Egy hónappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy zajlik a Dunaferre kiírt tenderre jelentkező cégek nemzetbiztonsági átvilágítása. A vevőjelölteknek 4 millió eurós biztosítékot kellett letenniük, hogy ezzel is alátámasszák elkötelezettségüket a Dunaferr megvásárlása és további működtetése iránt. Az átvilágításon zöld jelzést kapó cégek adhatják be tényleges vételi ajánlatukat a Dunaferre, ezután következik az értékelés fázisa. A magyar kormány szándékai szerint a tranzakciós folyamat június végéig lezárulhat.

Az európai Liberty Steel Group tavaly év végén már mentőövet dobott a Dunaferrnek azzal, hogy elkezdett alapanyagot szállítani, majd tavasszal fokozatosan újraindította az acélműveket. A Liberty a közelmúltban aláírta az adósságátütemezési megállapodást a Greensill Bank AG kezeléséért felelős féllel. A megállapodás lehetővé teszi, hogy a Liberty Group lezárja a 2021 előtti időszakot, és folytassa zöldstratégiája megvalósítását, és 2030-ra elérje célját: a karbonsemlegességet.