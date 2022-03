Nemcsak Ukrajna szabadságáért és önrendelkezéséért, hanem mindannyiunk biztonságáért is még erősebben fel kell lépni az orosz agresszió ellen - véli Liz Truss brit külügyminiszter, aki jelenleg a NATO-szövetségesekkel együtt Litvániában tartózkodik.

Nagy-Britannia továbbra is kitart amellett, hogy további szankciókkal sújtsa Oroszországot. Truss szerint az összes orosz bankot be kellene vonni a SWIFT-rendszer betiltásába és csökkenteni kellene az Oroszországból származó olajtól és gáztól való függőséget is.

Truss szerint ezek fontos döntések lennének ahhoz, hogy kellően megbénítsák az orosz gazdságot és megakadályozzák, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tovább finanszírozza a háborús gépezetet.

Február végén még Boris Johnson miniszterelnök jelentette be, hogy több mint 100 személy és vállalat vagyonát befagyasztják a szövetségesekkel egyeztetett szankciók részeként, amit Oroszországgal szemben hoztak Ukrajna megszállása elleni megtorlásként, de arról is döntés született, hogy az Aeroflot orosz légitársaságot kitiltják.

Nagy-Britannia tisztában van azzal, hogy számos gazdag orosznak van az országban vagyona, ezért létrehoznak egy külön nyomozati egységet is, hogy az oligarchák se tudják megkerülni az új szabályozást a brit ingatlanpiacon.

Az Ukrajnával kapcsolatos legfontosabb híreket ezen a linken olvashatja.