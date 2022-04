Az unió azt is szorgalmazni fogja, hogy több orosz és fehéroroszországi bankot zárjanak ki a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből, köztük a Sberbank PJSC-t is - értesült a hírügynökség.

A tervek szerint az új szankciókról már a jövő héten döntés születhet, ez lehet az EU hatodik szankciócsomagja.

Az uniós szankciók elfogadásához azonban mind a 27 tagállam támogatására szükség lesz, és több ország - például Magyarország - régóta ellenzi az orosz olajimport elleni intézkedéseket. A héten azonban kiderült, hogy Németország, amely korábban szintén ellenállt, immár áldását adja a fokozatos tilalomra.

Az orosz olajbevételek csökkentésére a lehetőségek között szerepeltek az árplafon, a különleges fizetési mechanizmusok és a vámok bevezetése is. Az EU azt is fontolgatja, hogy a tartályhajókon és a csővezetékeken keresztül szállított olajat másképp kezeli, mivel az utóbbit könnyebb szankcionálni - írta a Bloomberg.

Az EU mintegy 44 milliárd euró értékben importált fosszilis tüzelőanyagokat Oroszországból az ukrajnai invázió óta - derül ki a Centre for Research on Energy and Clean Air (Energia és Tiszta Levegő Kutatóközpont) adataiból.