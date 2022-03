Az Egyesült Államok és szövetségesei által a hétvégén bejelentett szankciós intézkedések többek között azt célozzák, hogy az orosz központi bank ne tudja támogatni az ország valutáját, a rubelt, amely hétfőn mintegy 30 százalékkal, 1 cent alá esett az amerikai dollárral szemben. A rubel némileg visszaerősödött, miután az orosz központi bank több mint kétszeresére, 20 százalékra emelte az irányadó kamatlábat, hogy ezzel is támogassa a valutát.

A fejlemények miatt az oroszok magasabb árakkal szembesültek, és korlátozták a külföldi utazásokat, mivel a rubel zuhanása miatt az ideges betétesek a bankok és ATM-ek elé özönlöttek. A közösségi médiában megjelenő hírek szerint hosszú sorok alakultak ki, és a gépekből kifogyott a készpénz. Mindezek már mutatják azt, hogy a gazdasági szankciók gyors hatást értek el, de az első pánikreakciók után várhatóan az orosz nép is nyugodtabb lesz. Viszont szakértők szerint csak ideig-óráig.

Már volt előjele a hatásoknak

A moszkvai tömegközlekedési hivatal a hétvégén figyelmeztette a város lakóit, hogy gondot okozhat az Apple Pay, a Google Pay és a Samsung Pay használata a viteldíjak fedezésére, mivel a tranzakciókat lebonyolító orosz bank, a VTB a nemzetközi szankciók által sújtott szervezetek közé tartozik. Hétfőn ennek már voltak is jelei, bár még ténylegesen a pénzintézetet nem zárták ki a SWIFT nemzetközi utalási rendszerből.

Az orosz bankok előtt már hétfőn sorok kígyóztak, hogy az emberek készpénzt halmozzanak fel, ami egy általános jelenség, ha egy deviza gyorsan inflálódik. Viszont az ATM-ek és a pénztárak hamar kiürültek, korlátozták a felvehető készpénzösszeget is.

Sokan külföldről akartak volna a pénzükhöz jutni vagy devizájukkal együtt külföldre távoztak volna, viszont az Európai Unió leállította a légi közlekedést az államszövetség és Oroszország között. A szárazföldi határokon pedig sokakat nem engedtek át, nehéz volt uniós vízumot szerezni.

A járatok blokkolása miatt Vladimir Vyaselov vállalkozó az Associated Pressnek elmondta, hogy azt fontolgatja, hogy egy másik országba autózik, hogy a diákvízumával el tudjon érni egy tengerentúli járatot. "Már nagyon régóta nem értek egyet az összes hatóság döntésével, ezért minden pénzemet csak devizában tárolom, és szkeptikus vagyok a Sberbankkal, a VTB-vel, általában a nemzeti bankokkal szemben" - mondta az amerikai hírügynökségnek. "Nem mondhatom, hogy készen álltam [a szankciókra], de az Orosz Föderáció állampolgáraként a lehető legjobban felkészültem" - tette hozzá a távozóban lévő ember.

Az európai tisztviselők szerint Oroszország 640 milliárd dollárra becsült keményvaluta-készletének legalább a felét befagyasztották. A lakosság deviza-hozzáférését is korlátozták.

Sok pénzváltó már nem adott ki nyugati valutát hétfőn, Oroszországban. Kép: Getty Images

Dőlnek be a hitelek

Az, hogy az orosz központi bank hétfőn 9,5 százalékról 20 százalékra emelte az irányadó kamatlábat, azt jelenti, hogy a jelzáloghitellel rendelkező orosz lakástulajdonosok vagy a hitelt felvett vállalkozók a kamatok megduplázódása miatt megszorulhatnak. Lényegében ezzel az oroszok életszínvonala jelentősen csökkenni fog, ráadásul most kezdődik a március, tehát szinte azonnal magasabb törlesztőkkel találkozhatnak a kisvállalkozók és a közemberek.

"A hétvége előtt már voltak arra utaló jelek, hogy az ukrajnai háború pánikot kelt az orosz háztartások és vállalkozások körében. Az oroszok sorban álltak a bankfiókok előtt, és a bankautomaták kiürültek, ahogy az emberek megpróbálták átváltani rubelüket külföldi valutára" - írta Tatiana Orlova, az Oxford Economics elemzője hétfői, ügyfeleknek szóló jegyzetében.

"Helyszíni beszámolók szerint az emberek fehérárut [például kályhákat és más nagy háztartási gépeket] vásároltak, hogy az egyre olcsóbbá váló rubelüket valami kézzelfogható értékűre váltsák" - tette hozzá Orlova.

Az alapvető dolgoktól megfosztva és az elszabadult inflációval szembenézve "elkezdjük látni a lakossági nyugtalanságot" - mondta Carl Weinberg, a High Frequency Economics vezető közgazdásza egy hétfői konferenciahíváson a CBS Newsnak.

"Ez nagyon gyorsan végigsöpör majd a gazdaságukon" - mondta David Feldman, a virginiai William & Mary közgazdászprofesszora az Associated Pressnek. "Bármi, amit importálnak, a helyi valutában kifejezett költségei megugranak. Az egyetlen módja, hogy ezt megállítsuk, az erős állami beavatkozás lehet.

Gazdasági ostrom alatt áll Oroszország

Az Egyesült Államok és szövetségesei által Oroszország ellen bevezetett széles körű szankciók "gazdasági ostromhoz hasonlítanak, és nem hiszem, hogy az orosz gazdaság ezt elviselné" - mondta Carl Weinberg.

"Ha három hétig tart az, ami ma történik az orosz gazdasággal, akkor vége lesz" - véli Weinberg, aki szerint az orosz gazdaság nem tud három hetet átvészelni anélkül, hogy teljesen összeomlana.

"A nyugati demokráciák sokakat megleptek azzal, hogy olyan stratégiát folytatnak, amely intenzív gazdasági nyomást gyakorol Oroszországra azáltal, hogy gyakorlatilag elvágják a globális pénzügyi piacoktól" - írta Oliver Allen, a Capital Economics piaci közgazdásza egy elemzésében.

"Ha Oroszország folytatja a jelenlegi politikáját, könnyen elképzelhető, hogy a legutóbbi szankciók csak az első lépések lehetnek Oroszország pénzügyi és gazdasági kapcsolatainak a világ többi részétől való tartós elvágásában" - tette hozzá Allen.

Próbálkoznak Putyinék, kevés sikerrel

Oroszország lépéseket tett számos áru, köztük az élelmiszerek nagy részének hazai előállítása terén, hogy megvédje gazdaságát a szankcióktól - mondta az AP-nek Tyler Kustra, a Nottinghami Egyetem politikai és nemzetközi kapcsolatok tanszékének adjunktusa. Mégis, például azok a gyümölcsök, amelyeket nem lehet Oroszországban termeszteni, hirtelen sokkal drágábbak lesznek a szakértő szerint.

Az orosz fogyasztók talán be tudnak szerezni élelmiszert, de az ország mezőgazdasági termelői nem biztos, hogy tudnak pótalkatrészeket szerezni a berendezéseikhez. Ezek helybeli gyártása sem lesz megoldható: az autóipart is súlyosan érintik a szankciók. Nem is a pénzügyi korlátozások, mint inkább a technológiaimport teljes EU-s és amerikai tilalma. Ráadásul az autóipar jelentős munkaadó, chipek és más alkatrészek nélkül hamar leáll a termelés - Chris Weafer, a Macro-Advisory, egy eurázsiai stratégiai tanácsadó cég vezérigazgatója szerint ez csak hetek kérdése -, ami nagy munkanélküli tömeget terhel majd a gazdaságra.

Vlagyimir Putyin gazdasági tanácsadóit hallgatja meg a szankciók okozta válságról. Kép: AFP

Weinberg szerint a mostani lépések alapján Kína nem próbálja semlegesíteni az Oroszországnak okozott károkat, amit a közgazdász szerint úgy lehetne elérni, hogy Oroszország eladja teljes exportját Pekingnek.

"A Kínai Népbank mentőöv lehet a rubel és az orosz gazdaság számára" - mondta Weinberg a pekingi jegybankról, de egyelőre nem látszik, hogy ne élne vissza a helyzettel. Kínai állami bankok már korlátozták az orosz importügyletekre adható hitelfinanszírozást.

A Kínai Népbank szankciókat kockáztatna, ha aranyat vásárolna Oroszországtól - jegyezte meg a közgazdász. "Kína jelenleg nincs felkészülve arra, hogy külön monetáris rendszert alakítson ki Oroszországgal, pedig ezt kellene tennie" - jelentette ki Weinberg, aki szerint ez megakadályozza, hogy Moszkva hatékonyan kibújjon a szankciók hatása alól, nem tud keletről segítséget szerezni a Nyugattal szemben.

Még ha Kína ránk is robbanthatná a gazdaságunkat, nem hiszem, hogy Kína érdeke lenne felrobbantani a világgazdaságot

- összegezte álláspontját Weinberg a CBS News szerint.

Putyin hatalmának végét hozhatja el

Az invázió nemcsak az európai biztonsági rend, hanem az orosz társadalom számára is új korszak kezdetét jelentette. A hazai rendszer még tekintélyelvűbbé válik, a kormány egyre inkább elfojtja a nyilvános vitákat. Több független és kreatív orosz hagyja el az elit köröket, többen kivándorolnak. Putyin esetében a népszerű kormányzás lehetősége is elveszik, az ellenállás és a rejtett tiltakozás erősödni fog. Hosszú időbe telik, amíg ez a folyamat eléggé elszívja Oroszország életerejét ahhoz, hogy valódi változásokban nyilvánuljon meg, de az biztos, hogy Putyin időzített bombát helyezett el az orosz kormányzat alatt - véli Kadri Salik, az Európai Külügyi Tanács (European Council on Foreing Relations) szakértője.

Szakértők egyre valószínűbbnek tartják, hogy ahogy a gazdasági károk egyre inkább éreztetik a hatásukat az átlag oroszok életében az Vlagyimir Putyin hatalmát fenyegetik. Az orosz elnök tekintélyét pedig az is csorbítja, hogy a túlerőben lévő, a propaganda által hatékonynak kikiáltott hadsereg egyelőre nem tud sikereket elérni az ukrán védelmi erőkkel szemben. Az invázió kezdete után öt nappal sem tudták bevenni a főbb célpontjaikat, Kijevet, Harkovot, a fekete-tengeri kikötővárosokat.

Ráadásul a gazdasági károkon túl a Putyinnal meglévő érdekkapcsolatokat az oligarchák is átértékelik majd, miután vagyonuk zárolva vannak nyugat-európai számlákon. Sőt, Franciaország már azt tervezi, hogy nem egyszerűen befagyasztják az egyenlegeket, hanem állomsítják is a pénzüket. Ebben a helyzetben csak Putyin értelmetlen háborúját és politikáját okolhatják, ami miatt szembefordulhatnak az elnökkel.

Az orosz gazdaság helyzetét pedig az is nehezíti, hogy csak az elvesző, megsemmisülő hadianyag, a hadsereg ellátása napi 20-22 milliár dolláros (6500-7350 milliárd forintos) károkat okoz. Ez pedig már egy mérgező elegy, ami Putyin hatalmára konkrét veszélyt jelenthet.