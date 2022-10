Több szálloda is bezár Románia egyik leglátogatottabb fürdőhelyén - írja a Maszol. A Félix-fürdőben az Internațional és a Nufărul szállodák november 1-től nem fogadnak vendégeket, november 21-én a Poienița és a Mureșul is csatlakozik hozzájuk, december 5-én pedig az elegáns Lotus is bezár. A létesítményeket üzemeltető SCT Felix Rt. úgy tervezi, hogy december 21-én nyitja újra a hoteleket.

„Kénytelenek vagyunk meghozni ezt az intézkedést, máskülönben az energiával kapcsolatos kiadások elvinnék a teljes nyereséget. (…) Senki nem gondol arra, hogy nem zárhatom el a fűtést azokban a terekben, ahol áthaladnak a vendégek fürdésből jövet, vagy, hogy nem kapcsolhatom le a világítást a fél szállodában azért, hogy kevesebbet fizessek” – nyilatkozta a Bihoreanul hetilapnak Florian Serac, a vállalat igazgatója.

Hiába emelték 15-20 százalékkal az árakat, ha az áram ára a korábbi 0,35 lej/kWh-ról 4,7 lej/kWh-ra emelkedik, ahogy az hírek szerint várható. A President Hotel tulajdonosa, Dumitru Fechete azt mondja, hogy korábban 120-150 ezer lejes (10-12,5 millió forint) villanyszámlákat fizettek, most azonban már havi 400 ezer lejt (33,6 millió forint).

Sokallják a vendégek



Az Erdélyi Szigethegységben szintén bezárnak egyes szálláshelyek. „Hétvégén egy raklapnyi pelletet tüzelünk el. Két évvel ezelőtt 1800 lejbe került, most pedig 3000-be, s nem tudni, hol áll meg a drágulás. A korrekt ár, mely fedezi a személyzeti kiadásokat, a fűtés és az élelmiszerek költségeit, 500 lej volna egy éjszakára. A vendégek azonban, sokallják ezt.

Nem optimista Daragus Attila, háromszéki idegenforgalmi vállalkozó, az ANTREC faluturisztikai szervezet országos alelnöke sem. „Nem lesz könnyű átvészelni a telet. Végeztem egy számítást: ahhoz, hogy nullára jöjjek ki, az 50 szobám közül 10 állandóan tele kellene legyen." A bezárás nem megoldás, mert adót akkor is fizetni kell