Az American Clean Power Association (ACP) friss negyedéves jelentése szerint az Egyesült Államokban 40 százalékkal több szélenergiát telepítettek az amerikai projektfejlesztők, mint egy évvel korábban. Az csak tovább emeli az első három hónapban elért eredmény sikerét, hogy 2019-hez viszonyítva már háromszoros a növekedés. Az amerikai zöldenergia ipar rekordot döntve, 3859 MW tiszta energia termelőkapacitást kapcsolt a hálózatra 2021 első negyedévében, ami összességében tizedével több, mint egy évvel korábban. A növekedés 38 projekttel sikerült, melyek 17 szövetségi államban valósultak meg.

A februári hírekben még az áramkimaradásról és az ezer dolláros áram miatti perekről híres-hírhedtté vált Texas az első a mennyiségi listán, 791 MW telepítéssel. Ez persze nem meglepő, hiszen az egykori olaj-állam az utóbbi években rendre a legtöbbet költi és a legnagyobb új, főként napenergiás projekteket építi az egész országban. A friss rangsorban Texas után Oklahoma (555 MW), Dél-Dakota (462 MW) és Észak-Dakota (299 MW) következik.

Az ACP jelentésében azonban az is olvasható, hogy a már építési fázisban lévő (még el nem készült, hálózatra nem kapcsolt) projektek is látványos adatokkal szolgáltak: 10 384 MW megépítése kezdődött el januártól március végéig, e projektek több mint fele (53 százaléka) napenergiás telepítést céloz.

Mielőtt bárki azt gondolná, hogy mindez csupán a Trump-Biden váltásnak köszönhető, érdemes visszaidézni, hogy bár Donald Trump kormányzása során a szén dicsőségének visszaszerzését ígérte, ez a puskája is besült. És bár az utolsó hónapokban az is kiderült, hogy a republikánus elnök már a százmilliárdos döntések előkészítésébe is belenyúlkált, ahogy Trump ment, az addig sem igazán féken tartható zöldenergia beruházások berobbantak.

Ezzel együtt érdemes az alábbi adatokon is elgondolkodni: az Egyesült Államokban jelenleg, összesen több mint 173 GW megújuló energiás termelő kapacitás működik, ami bő kétszerese az öt évvel ezelőtti értéknek. A jelenlegi adatok szerint ehhez adódhat hozzá az a több mint 84 GW tiszta energiás potenciál, amit jelenleg “építés alatt” vagy “fejlesztés alatt” címkével tartanak nyilván a statisztikák. A 84 GW nagyobbik része (44 GW) napenergiás projektből érkezhet, de az amerikai gazdaság számára az utóbbi időben újra felfedezett szélből nagyságrendileg ehhez jól mérhető tétel (mintegy 35 GW) társulhat. Tovább erősíti a várható amerikai szélenergia potenciált az is, hogy a Biden-Harris adminisztráció 2030-ra további 30 GW tengeri (offshore) szélkapacitás telepítésének érzi szükségét az országban.

Az adatelemzők szerint már az is komoly fegyvertény, hogy a rövid távú projektek mérete már most meghaladja azt a mennyiséget, amivel az Egyesült Államok 2015-ben rendelkezett.