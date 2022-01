Az ausztráliai Newcastle kikötője vezető szerepet tölt be az ország a megújuló energiára való átállásban, mivel működését immár teljes egészében zöld energiával látják el - írja az ausztrál PV Magazine nem sokkal azután, hogy a COP26 világkonferencián a kontinens méretű országot a globális szégyenpadra ültették. A kiváló minőségű energetikai szénnel bőven rendelkező országban - minden egyéb híreszteléssel ellentétben - az energetikában jelentős mértékű újragondolás és újraépítési projektek indultak el.

Az erőteljesen szénalapú energiatermelésen, illetve az exporton keresztül meghatározó mértékben gazdaságilag is a szénre épült Ausztráliában a konvencionális energetikában utazó cégek is pályamódosításokra kényszerültek, kényszerülnek, rekordtempóban terjed a lakossági napelem, az energiatárolásban már rég nem csupán Elon Musk akkutelepéről szól a történet, hanem arról is, hogy bár műszakilag és technológiailag megtehetnék, klímavédelmi megfontolásokból mégsem működtetik tovább az eddig alaperőműként üzemeltetett szénerőművüket.

Newcastle-t, a világ legnagyobb tengeri szénkikötőjét - mely évente mintegy 4400 teherhajót fogad, mintegy 165 millió tonna szenet berakodva- szintén nem kerülte el mindaz, ami Ausztráliában elkezdődött, pláne, hogy a város évek óta a megújuló energiaforrások térnyerésének elősegítésével foglalkozik leginkább.

Ez mindig is ipari város volt, amit először a szén, aztán az acél határozott meg. Most pedig a megújuló energiaforrások fogják – mondta csaknem egy éve Declan Clausen, Newcastle főpolgármester-helyettese annak apropóján, hogy a 322 ezer fős település bejelentette a totális energetikai újratervezését. A városvezető szerint "ez a közösség ki van éhezve a tiszta gazdasági és növekedési lehetőségekre, amelyek egészséges és rugalmas jövőt biztosítanak, és őszintén szólva ez nem is lehet más, mint a tiszta energiatechnológia, a nap- és szélenergia”.

E szűrőn keresztül nem is olyan meglepő, hogy Newcastle most egy kétlépcsős megállapodást írt alá azzal az Iberdrolával, amely kisebb, már kész projektek felvásárlásával, illetve saját szélenergiás, napenergiás és energiatárolós projektek bejelentésével éppen a pozícióit erősíti Ausztráliában. A kikötőváros és a zöldenergiás cég egyezsége arról szól, hogy a spanyolok egyrészt kiskereskedelmi áramvásárlási megállapodásokat kötnek a helyi bejegyzésű cégekkel (melyek zöldenergiás tanúsítványokkal egyszeriben megújul energiássá változtatja a cégek működtetését), másrészt az új-dél-walesi Bodangora szárazföldi szélerőművel (113 megawatt) e szerződéseken keresztül - mellyel lekötik az erőmű termelésének 60 százalékát - szervesen összekapcsolja a kikötői energiaellátást is a zöldenergiával.

Craig Carmody, a kikötő első embere szerint ezzel egy újabb lépést tesznek a 2020-ban vállalt, 2040-ig elérendő teljes szén-dioxid-mentesítés felé. Szavai szerint "kézzelfogható bizonyítékokat mutatunk be arra, hogy mennyire vagyunk elkötelezettek a fenntarthatóság előmozdítására". A kikötő működtetésének teljes egészében megújuló energiaforrásokra való átállítása önmagában mintegy ötezer köbtonnával kevesebb szén-dioxid-kibocsátást eredményez.

De valójában ez csupán egyetlen tétel.

Tavaly novemberben jelentette be a város és az Ausztrál Megújuló Energia Ügynökség (Australian Renewable Energy Agency - ARENA), hogy a kikötőre 3 millió dolláros megvalósíthatósági tanulmány készül, és a munkával megbízott Macquarie's Green Investment Group arra fókuszál, hogy a szénrakodóból masszív zöldhidrogén-központot alakíthassanak ki.

A Port of Newcastle Hydrogen Hub nevet viselő csomóponttal kapcsolatosan az már most világos, hogy az első lépést egy 40 MW méretű elektrolizátor megépítése és működtetése jelentené, de az építkezést és folyamatos bővítést akár 1 GW-ig is növelni szeretnék, ami önmagában évi 150 ezer tonna zöldhidrogén előállítását jelenthetné. A tanulmány e kapcsán azt is megvizsgálja, hogy a kikötő jelenleg meglévő bel-, és külföldi ellátási láncait kihasználva milyen lehetőségek vannak a zöld hidrogén-termelés export célú megoldásara. Ha a projekt megvalósul, már önmagában is képes lehet arra, hogy kiszorítsa a szenet a Newcastle-i kikötőből.