"Saját szememmel láttam a lánctalpas katonai járművek mozgását a város utcáin" - mondta az RFERL-nek az ország délkeleti sarkában, az ukrán határtól nem messze fekvő fehéroroszországi Hojniki városának egyik lakosa, amikor arról kérdezték, hogy mit tapasztalt az orosz erőkkel közös hadgyakorlatból.

"A katonák a környező erdőkben telepedtek le. Sokat isznak és sokat adnak el a gázolajukból. Sátrakban élnek" - jellemezte a katonákat.

Az első orosz csapatok január 18-án érkeztek Fehéroroszországba a váratlanul kezdődő hadgyakorlatra. A február 20-án véget érő katonai műveletben a becslések szerint 30 ezer orosz katona és szinte a teljes fehérorosz hadsereg részt vett, egy olyan időszakba, amikor Oroszország katonai eszközöket és csapatokat vonultatott fel Ukrajna körül és a megszállt ukrajnai Krímben. A fegyverkezés a hírszerzési jelentések szerint alkalmas lehet egy Ukrajna elleni invázió előkészítéséhez, összesen 130-170 ezer orosz katona lehet már a térségben. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a fehéroroszországi hadgyakorlatokat "a hidegháború óta a legnagyobb orosz bevetésnek nevezte".

Az ukrán határtól mintegy 50 kilométerre északra fekvő Hojniki eredetileg nem szerepelt a fehérorosz védelmi minisztérium térképén, de a hadsereg új térképet adott ki a gyakorlatok február 10-i megkezdésekor, miután széles körben jelentették, hogy orosz erők jelentek meg a térségben. Február 15-én újabb helyszínek kerültek fel a műveleti területek listájára.

A fehéroroszországi vasutakon zajló fejleményekről tudósító Telegram-csatorna szerint az oroszok február 14-ről 15-re virradó éjszaka megkezdték a haditechnikai eszközök kirakodását a városban. A csatorna arról számolt be, hogy a felszerelést kirakodó katonák gyakran még akkor is a síneken maradnak, amikor más vonatok 200 méteren belülre közelednek hozzájuk.

"A mozdonyvezetőknek majdnem be kellett húzniuk a vészféket, hogy ne gázolják el őket" - írta a csatorna, amely szerint más vasúti berendezések is megsérültek az orosz hadi eszközök miatt. "A kirakodás során a platformokról gyakran esik le katonai felszerelés" - írta a csatorna. "A kirakodás után sok elhagyott felszerelés - testpáncélok, sisakok, személyes felszerelések - maradtak hátra" - szóltak a beszámolók, amelyeket többen megerősítettek.

"Egy 3 kilométeres szakaszon 20 méterenként 100 literes szemeteszsákok, valamint vodkásüvegek, üres műanyag söröshordók és süticsomagok voltak" - számolt be a Telegram csatorna. Egy névtelen kommentelő fanyarul reagált, hogy az államvasút csak rendezzen egy "rendkívüli" szombati munkanapot, és "a vasutasok majd mindent eltakarítanak az "orosz testvéreik" után.

A fehérorosz védelmi minisztérium február 15-i közleménye szerint a 465. taktikai rakétadandár gyakorlatot tartott a közeli Paleszki lőtéren, amelynek során egy rakéta állítólag több mint 60 kilométerre lévő célpontot talált el. Ha a rakétát délkeleti irányba lőtték volna ki, akkor az elérhette volna az ukrajnai Csernyihiv városát.

Korábbi videók szerint nem sikerült tökéletesre a hadgyakorlat: legalább egy tucat tank például egy rosszul megtervezett manőver miatt beleragadt a sárba a múlt héten. Hosszú ideig tartott a mozdíthatatlan páncélosok kimentése.

Amerikai tisztviselők szerint Oroszország egy lehetséges ukrajnai invázióra készül, amely bármelyik nap bekövetkezhet, és aggályok merültek fel, hogy a most Fehéroroszországban tartózkodó csapatokat Ukrajna északról történő megtámadására használhatják fel.