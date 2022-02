Pekingben találkozott egymással Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök a téli olimpia előtt. A két politikus nemcsak a sport ügyében találta meg a közös nevezőt, hanem kisegítették egymást a Nyugattal szemben is: az Egyesült Államokat élesen bíráló közös nyilatkozatot adtak ki.

A Kreml közölte, hogy Putyin és Hszi Csin-ping kínai elnök meleg és érdemi megbeszéléseket folytatott Pekingben, és a kapcsolatot különleges jellegű, fejlett partnerségnek nevezte. Putyin egy új gázmegállapodásról is tárgyalt Kínával, ami a két szomszédos ország kapcsolatának elmélyülését jelzi, miközben a Nyugat mindkét országgal egyre erősebb konfliktusba kerül.

"Az orosz fél megerősíti, hogy támogatja az egy Kína elvét, vagyis, hogy Tajvan Kína elidegeníthetetlen része, és ellenzi Tajvan függetlenségének minden formáját" - áll a közös nyilatkozatban a Reuters szerint.

A két ország aggodalmát fejezte ki "a globális rakétavédelem fejlesztésére és elemeinek a világ különböző régióiban való telepítésére irányuló amerikai tervek előrehaladása miatt, amelyhez a nagy pontosságú, nem nukleáris fegyverek kapacitásépítése társul". A két keleti fél állásfoglalásában azt írta, ellenzik az Egyesült Államok vezette NATO további bővítését, és felszólították a szövetséget, hogy hagyjon fel "ideologizált hidegháborús megközelítéseivel".

A NATO új tagállamokkal való keleti bővítésének leállítása a Kreml egyik legfontosabb követelése a Nyugattal az Ukrajna miatt kialakult patthelyzetben. Az Egyesült Államok elutasította Moszkva néhány kulcsfontosságú javaslatát, de kijelentette, hogy hajlandó megvitatni más témákat, például a fegyverzetellenőrzést.

Kína támogatja Oroszország azon javaslatait, hogy Európában jogilag kötelező erejű biztonsági garanciákat hozzanak létre - áll a közös nyilatkozatban.

A Kreml közölte, hogy az elnökök megvitatták a nemzeti valuták kereskedelmének kiszélesítésének szükségességét is a dollár használatát övező kiszámíthatatlanság miatt. Ez Moszkvának azért kulcsfontosságú, mert ha Ukrajnára támad, akkor az Egyesült Államok kizárhatja a dollárkereskedelemből, valamint a SWIFT nemzetközi utalási rendszerből is, amely jellemzően dollártranzakciókat folytat a nemzetközi árucserében. Márpedig Oroszország fő exportcikkei a nyersanyagok - a kőolaj, a földgáz, ipari és nemes fémek -, amelyek árát mind dollárban denominálják. Ha tehát ezt a lehetőséget elvesztik, akkor a gazdaságukat súlyos érvágás érné. A most felmerült kínai-orosz egyeztetés ennek hatásait jelentősen tompíthatja.