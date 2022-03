A cserobili atomerőmű jelenleg nem kap áramot egy korábbi vezetéksérülés miatt.

"A tartalék dízelgenerátorok 48 órás kapacitással rendelkeznek a létesítmény áramellátásához. Ezt követően a kiégett nukleáris fűtőelemek tárolójának hűtőrendszerei leállnak, szivárgás fenyegethet" - írja a Twitteren Kuleba.

The only electrical grid supplying the Chornobyl NPP and all its nuclear facilities occupied by Russian army is damaged. CNPP lost all electric supply. I call on the international community to urgently demand Russia to cease fire and allow repair units to restore power supply 1/2