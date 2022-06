A CDC legközelebb 90 nap múlva vizsgálja felül a döntését.

Az Egyesült Államok kormánya – egészen mostanáig – kötelező koronavírus-tesztet írt elő az USA-ba utazó külföldiek számára, függetlenül az oltottságuktól. Sokak szerint ez komoly hátrányt jelentett az amerikai turizmusnak, főként más, korábban a járványügyi szabályokon lazító országokkal szemben.

A legtöbb európai ország – köztük az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Görögország és Olaszország – már korábban, még a nyári turistaszezon előtt megszüntette a beutazáshoz szükséges tesztkövetelményeket. Máshol viszont, például Japánban és Dél-Koreában továbbra is be kell kell mutatni a negatív tesztet, ezzel a legtöbb helyen még az oltottak körében is előforduló omikron variáns elleni védekezést igyekeznek segíteni - írja a lap.