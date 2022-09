Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki fogadkozott, hogy minden szükséges eszközt bevet Oroszország védelmében az ukrajnai invázió során, részleges mozgósítást jelentett be, és ígéretet tett arra, hogy annektálja az általa már elfoglalt területeket, növelve ezzel a hét hónapja tartó konfliktus tétjét – írja a Bloomberg.

A lépéseket „sürgős és szükséges” lépéseknek nevezte Oroszország szuverenitásának, biztonságának és területi integritásának megvédése érdekében. Putyin szerda délelőtti országos televíziós beszédében kijelentette, hogy Oroszország az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) teljes erejével harcol. Azt állította, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei Oroszország elpusztítására törekszenek.

„Mindenképpen minden rendelkezésre álló eszközt be fogunk vetni az orosz terület megvédésére. Ez nem blöff” – mondta Putyin utalva arra, hogy új fegyvernemeket is bevethetnek. A most bejelentett részleges mozgósítás azt jelenti, hogy a tartalékosokat azonnali hatállyal katonai szolgálatra fogják behívni.

Kevés a katona, sok az áldozat

A Kremlben sokan követelték már a háborús mozgósítás elrendelését, mert egyes becslések szerint már közel 100 ezer orosz katona esett fogságba, szenvedett súlyos sérülést, vagy halt meg az ukrajnai fronton. Hivatalos veszteségadatok nem ismertek, de Ukrajna azt állítja, hogy közel 40 ezer halott orosz katonát azonosítottak már. Az elmúlt hetekben már börtönökből is próbáltak katonákat toborozni, amnesztiát ígérve gyilkosoknak, előtte hajléktalanokat akartak a frontra küldeni.

Maga az orosz lakosság – és a biztonsági szolgálatok vezetőinek jó része – ellenzi a teljes háborús mozgósítást. Ezért dönthetett részleges mobilizálás mellett Putyin.

A Kreml a szomszédos ország elleni invázió legújabb eszkalációjaként már ezen a hétvégén sietve szervezett népszavazást rendez négy megszállt kelet- és dél-ukrajnai régió bekebelezéséről. Orosz tisztviselők azt mondták, hogy a szavazást követően gyorsan lépni fognak a területek annektálása érdekében, így a területek az ország részévé válnak.

Az elmúlt hetekben az ukrán védelmi erők jelentős területeket foglaltak vissza Harkiv környékén északkeleten. Volodimir Zelenszkij elnök azt ígérte, hogy folytatják a felszabadító offenzívát.