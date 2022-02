Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban hozta nyilvánosságra, azt a feltehetően néhány nappal korábban felvett videót, amelyben bejelenti az Ukrajna "felszabadítására" induló speciális hadműveletet. Putyin dezinformációs kampánya "népírtást" végző "náciknak" próbálja beállítani az ukrán kormányt, és személyesen az egyébként zsidó származású Volodimir Zelenszkij államfőt is.

Az ukrán elnök péntek hajnali beszédében, tájékoztatta népét a hadsereg veszteségeiről. Az egy napja tartó ostromban eddig 137 ukrán katona esett el, akik közül 10 tiszt volt, és mind megkapják poszthumuszan az Ukrajna Hőse érdemrendet. Kiemelte a Kígyó (Zmiinyi) szigeten elesett katonákat is, akik utolsó oroszoknak címzett üzenetükkel. A harcokban további 316 katona sérült meg, de Zelenszkij arra is felhívta a figyelmet, amit már tegnap is tudni lehetett, hogy civil áldozatok is vannak, Oroszország nem csak katonai támaszpontokra, hanem lakótelepekre is lő.

Zelenszkij szerint, Putyin propagandagépezete olyan híreket terjesz miszerint családjával elhagyták Ukrjanát, de elmondása szerint ezekből semmi sem igaz. Információi szerint hiába jelölték ki őket elsőszámú célpontoknak, ő Kijevben, családja pedig biztos helyen van Ukrajnán belül, és nem fogja magára hagyni országát a bajban. Oroszország le akarja váltani az ukrán vezetést, hogy Putyin egy bábját allíthassa az ország élére, aki kiszolgálja az orosz érdekeket.

Arról is beszélt, hogy a rengeteget konzultál a nyugati világ vezetőivel, de leginkább csak szavakkal támogatják, országát magára hagyták. A NATO-nak szegezte a kérdést:

Ki áll készen arra, hogy velünk harcoljon? Őszintén - senkit sem látok. Ki áll készen arra, hogy garantálja Ukrajna NATO tagságát? Őszintén, mindenki retteg.

Elmondása szerint csütörtökön az Európai Unió mind a 27 vezetőjét közvetlenül kérdezte arról, hogy Ukrajna bekerülhet-e a NATO-ba, de senki sem válaszolt. Ezzel szemben elmondta, hogy Ukrajna nem fél semmitől: nem félnek országuk megvédésétől, nem félnek a tárgyalásoktól, ha kell még Oroszországgal is leülnek, és egyeztetnek a védelmi garanciákról, és az ország semleges státuszáról.

Beszédét azzal zárta, hogy valahogy muszáj lesz megállítani a megszállást, és elkezdeni beszélni a tűzszünetről. Egyelőre azonban az ukrán katonákon, a népén, és az országot valóban támogató szövetségesein áll vagy bukik Ukrajna jövője.

