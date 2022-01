Hollandia atomot akar? Az még semmi!

A napokban nagy meglepetést keltett a hír, hogy az egy híján 300 nap alatt összekalapált új holland koalíciós kormány 5 milliárd eurós kerettel új nukleáris projektet indítana, melynek végeredményét, két új atomerőművet a következő évtizedben tető alá is hozna. Az elképzelés továbbra is valós, de a most bejelentett lépések megmutatják, hogy a holland kormány fejében hol is van a helye az atomnak a jövő energiamixében: messze-messze a zöldhidrogén mögött.