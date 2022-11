Újabb Tesco-üzletekben lehet a pénztárt kikerülve vásárolni: a brit egységekben egy applikációt kell mindössze letölteni, ezután pedig kamerák és súlyérzékelők kísérik nyomon, hogy mi került a kosárba. Az új hibrid boltokban azonban több fizetési megoldást is tesztelnek, a hagyományos kasszáknál vagy önkiszolgáló verzióknál is lehet fizeni.

Bővül a Tescónál a pénztármentes üzletek sora: Nagy-Britanniában három új, hibrid modellt alkalmazó egység csatlakozik a GetGo néven, próbaüzemben futó boltokhoz. Az újabb üzletek Londonban és Birminghamban nyílnak meg a Retail Gazette kiskereskedelmi szakportál cikke szerint.

Pénztár vagy app

Az üzletek előnye, hogy a termékek beszkennelése vagy a pénztárak használata nélkül is lehet fizetni. Ehhez a Tesco applikációt kell mindössze letölteni, a GetGo-t kiválasztani, és a vásárlás végén így csak az appot kell beszkennelni távozás előtt. Ehhez kamerák és súlyérzékelők kombinációja állapítja meg, hogy a vásárlók mit vettek fel, és közvetlenül az alkalmazáson keresztül számlázza ki a kiválasztott termékeket. A kamerák a Tescónál nem arcfelismerő technológiát használnak, hanem a test mozgását követik.

A hibrid modell miatt azonban a hagyományosabb úton, tehát pénztárakat vagy önkiszolgáló pénztárakat is igénybe lehet venni. Az első GetGo-üzlet egyébként még 2021-ben nyílt meg, itt egy átlagos vásárló az applikációt használva és ezen keresztül fizetve 3 perc alatt végez a bevásárlással. Ebben az üzletben továbbra is csak ezen a módon lehet fizetni. Tesco Convenience ügyvezető igazgatója, Kevin Tindall szerint szeretnénk a bevásárlás folyamatát a lehető leggyorsabbá és kényelmessé tenni, ezért igyekeznek ezekben az üzletekben többféle fizetési módot lehetővé tenni.

Egyre népszerűbb a szkennelés és társai

Az alternatív fizetési módok egyre nagyobb teret nyernek, az USA egyik nagy élelmiszerlánca, a Kroger például csúcstechnológiás bevásárlókocsikkal kísérletezik, amelynek segítségével a vásárlók az üzletben válogatva, folyamatosan szkennelhetik be a termékeket. A kocsiban egy mini mérleg is van, illetve egy kijelző, amelyen különböző termékeket ajánlanak. Például, ha valaki berakott egy csomag tésztát a kosárba, akkor megjelenik a hozzá való tésztaszósz. A vásárlás befejezése után a kocsin a fizetést is meg lehet oldani, ami a sikeres tranzakció után zöld jelzést ad, és el lehet hagyni a boltot.

Magyarországon nemrég debütált egy új mobil, pénztárgép nélküli, a legmodernebb mesterséges intelligencia által vezérelt rendszerekkel felszerelt konténeráruház. Az üzletben történő vásárlás rendkívül egyszerű: a belépéshez a vásárlóknak elég csupán elindítaniuk egy applikációt, a vásárlótérben szabadon a polcokról összegyűjteni a termékeket, majd távozni. A fizetés a háttérben, az applikációhoz kapcsolt bankkártyával történik a távozást követően.

Sőt, vannak olyan tapasztalatok, amelyek szerint az ilyen egyszerű fizetések esetében többet is költenek a vásárlók: Flying Tiger, dán üzletlánc boltjaiban az Egyesült Királyságban is lehet majd mobiltelefonon szkennelve fizetni az árukért, a technológiát adó MishiPay szerint pedig 35 százalékkal nőtt az átlagos kosárérték ezekben az üzletekben egy hagyományos pénztárral rendelkező bolthoz képest.