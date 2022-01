Ők a boltosok kedvencei, a szkennelő vásárlók

Okostelefon segítségével lehet a kasszákat kikerülni a Flying Tiger skandináv üzletei mellett már Nagy-Britanniában is. A kiválasztott termékek vonalkódját ugyanis a vásárló maguk is leolvashatják, így nem kell sorban állni a pénztárhoz. A lépéssel ráadásul még többet is költenek a boltokba betérők: 35 százalékkal nőtt az átlagos kosárérték egy hagyományos pénztárral rendelkező bolthoz képest.