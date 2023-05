A bangladesi polgári légiközlekedési hatóság (CAAB) a két ország közötti légiközlekedési kereskedelmi megállapodás értelmében engedélyt ad a Wizz Air légitársaságnak, hogy kereskedelmi céllal utasokat szállítson Dakkába és Dakkából – számolt be róla a Dhaka Tribune.

A kezdeményezés részeként az Egyesült Arab Emírségek légiközlekedési szabályozó hatóságának, az Általános Polgári Légiközlekedési Hatóságnak magas szintű küldöttsége május 15-16. között Dakkába látogat. Légiközlekedési iparági források azonban azt állították, hogy a CAAB még nem konzultált a hazai légitársaságokkal a döntésről, és hogy a Polgári Légiközlekedési és Idegenforgalmi Minisztérium nem tud az ügyről.

A magyar gyökerű Wizz Air gyorsan terjeszkedik a Közel-Keleten és Közép-Ázsiában. Budapestről repül Kazahsztánba és Szaúd-Arábiába, az abu-dzabi központból pedig a Maldív-szigetekre, Ománba vagy Üzbegisztánba is.

A vállalat pár hete jelentette be, hogy amint megérkeznek a hosszabb utakra képes repülői 2024-től, közvetlen járatokat indítana Európából Indiába is. A pakisztáni engedélyek megszerzésén is dolgoznak.

A Wizz Air Dél-Ázsiában lát potenciált

A három dél-ázsiai ország óriási piacot jelent a Wizz Airnek, mivel a térségben közel 2 milliárd ember él. India és Európa között azonban mindössze évi 2,3 milliós az utasforgalom, ami a ferihegyi forgalom ötöde. Amíg nyugat-európai fapadosok inkább a transzatlanti utakkal próbálkoznak, a Wizz Air a Közel-Keleten, Közép- és Dél-Ázsiában lát potenciált, amit a vendégmunkások hatalmas száma is indokol – írja a G7 gazdasági portál.

A Wizz Air kapacitásban már az ötödik legnagyobb európai légitársaság, megelőzve a British Airwayst vagy az Air France-t, és a top10 közül a leggyorsabban növekszik.

A terjeszkedésben fontos szerepe van a Wizz Air adu-dzabi bázisának, mivel sok dél-ázsiai dolgozik a Közel-Keleten. A bázis létszámát a következő egy évben kétszeresére növelik. A közvetlenül Európába érkező jövőbeli dél-ázsiai járatok Váradi József vezérigazgató szerint segítenének az európai munkaerőhiányon, a szélesedő középosztály pedig a turizmusnak adhatna löketet.