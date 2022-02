Fokozatosan kivonja üzleteiből a CD-ket és a DVD-ket a brit áruházlánc, a Tesco, mert a kereslet az elmúlt években drasztikusan megcsappant.

A "retro" szórakoztató darabok helyett háztartási cikkeket és egyéb "szórakoztatóipari terméket" helyeztek a polcokra, hogy növeljék hatékonyságukat - írja a Retail Gazette.

A Tesco egyébként egyre több új lépést jelentett be a héten: 317 áruházukban bezárják a hal- , a hús- és a csemegepultokat is, valamint megszüntetik az éjszakai árufeltöltést, melynek következtében 1600 álláshely vált bizonytalanná. A boltlánc egyúttal döntött arról is, hogy bezárja a Jacks néven futó diszkontláncát, amelyet a Lidl és az Aldi riválisának szánt, de nem jött be a lépés.

A cég magyar leánya közben bejelentette, hogy a dolgozók maximális bérét bruttó 374 ezer forintra emelte az idén, csütörtöktől pedig országosan elérhetővé tette a napon belüli házhoz szállítást.