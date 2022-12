Musk miután felvásárolta a Twittert, nem rejtette véka alá mit vár a munkatársaitól: "extrém hardcore", vagyis kőkemény munkát. Akinek pedig ez nem tetszik, az távozhat. A túlórázás is alapszintű elvárás a Twitternél. Nem csoda, hogy ezek után annyian felmondtak, hogy az már egyenesen a platform működtetését is veszélyeztette. Hogy a túlóráztatás a gyakorlatban is működhessen, és a fáradtság se lehessen kifogás, Elon Musk vélhetően nem szimpla önzetlenségből hotelszobákat alakíttatott ki, ahol a billentyűzet helyett a párnákat fejelhetik le a cég munkatársai.

Twitter-kanapék

Hogy Elon Musk jó példával is a kollégái előtt járjon, állítólag ki sem mozdul a platform főhadiszállásáról. A BBC birtokába jutott képen egy takarosan bevetett ágy látható, rajta törülközőkkel és egy pár papuccsal, na és persze ébresztőórával.

Korábban komoly visszhangja volt annak a Twitter-központban készült képnek is, amely egy hálózsákban, földön alvó alkalmazottról készült.

Scott Wiener, Kalifornia szenátora a BBC-nek azt mondta:

Világos, hogy nem igazán törődik azokkal az emberekkel, akik neki dolgoznak

Az alvószobákat egyéb más Musk-cégek alkalmazottai számára is fenntartják. A Bloomberg információi szerint előszeretettel rendelik be a Tesla alkalmazottait is különféle munkahelyi megbeszélésekre.

Musk: a hatóságok inkább a drogokkal foglalkozzanak

A Twitter a BBC megkeresésére nem regált. Musk is mindössze annyit válaszolt egy érdeklődő újságírónak, hogy a városnak inkább a gyerekeket kellene megvédenie a kábítószerektől. A San Francisco-i Építésfelügyeleti Minisztérium megerősítette, hogy egy bejelentés nyomán már vizsgálja, hogy történt-e jogsértés.