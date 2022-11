Becslések szerint a Twitter több száz alkalmazottja döntött úgy, hogy kilép a bajba jutott közösségi médiavállalatból, miután az tulajdonossá előlépett Elon Musk csütörtökön ultimátumot adott a munkatársaknak. Egyre többen bizonytalanok a platform jövőjével kapcsolatban, a jelenlegi és volt alkalmazottak szerint az összeomlás fenyegeti a Twittert.

A Reuters szerint a távozások rávilágítanak arra, hogy a cég mintegy 3000 alkalmazottja közül néhányan nem szívesen maradnak egy olyan vállalatnál, ahol Musk korábban kirúgta a dolgozók felét és a vezetést. Erre rátett még egy lapáttal, amikor bejelentette, hogy kíméletlenül megváltoztatjaa munkahelyi kultúrát: a milliárdos azt írta az alkalmazottaknak, hogy „extrém keménységre lesz szükség” ahhoz, hogy a Twitter kimásszon a gödörből. Ezért éjszakába nyúló munkaidőt vezet be, ha pedig ezt nem teljesítik az alkalmazottak, három havi végkielégítéssel távozniuk kell.

A hírügynökség forrásai arról számolnak be, hogy a Twitter belső csevegőeszközében több mint 500 alkalmazott írt búcsúüzenetet csütörtökön, közben pedig a #RIPTwitter és #TwitterDown hashtagek lepték el a közösségi oldalt. A cég arról is értesíthette a dolgozókat, hogy hétfőig bezárja irodáit.

Mindeközben Elon Musk egy derűs üzenetben próbálta csillapítani a kedélyeket: a milliárdos elmondása szerint Twitter a sajtóhírek ellenére rekordokat döntöget, november 11-én el is érte minden idők legmagasabb napi aktív felhasználóinak számát.

And … we just hit another all-time high in Twitter usage lol