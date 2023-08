A Twitter múlt hónaptól új nevet viselő X tulajdonosa jogi beadványában azzal vádolja a Center for Countering Digital Hate (CCDH) nevű szervezetet, hogy a közösségi médiaszolgáltatáson megjelenő tartalmakkal kapcsolatos kutatásai révén anyagilag megkárosította a céget – számolt be róla a The Guardian.

Az amerikai kerületi bíróságon benyújtott kereset azt állítja, hogy 16 meg nem nevezett hirdető a CCDH kutatásainak elolvasása után leállította a platformon való költekezést, szüneteltette a hirdetési terveket, vagy úgy döntött, hogy nem aktiválja újra a kampányokat.

A kereset szerint további öt különböző vállalat, köztük nagy multinacionális cégek tavaly november körül – nem sokkal azután, hogy Elon Musk megvásárolta a vállalatot – szüneteltette a hirdetési kiadási terveit, miután elolvasták a CCDH kutatásait. További három vállalat a CCDH miatt nem aktiválta újra a reklámkampányokat – áll a perben.

A beadvány szerint a hirdetések elhalasztásának összköltsége több tízmillió dollárra rúgott.

„Azon vállalatok és szervezetek korábbi költései alapján, amelyek szüneteltették a fizetett hirdetéseket és szüneteltették a jövőbeli fizetett hirdetésekre vonatkozó terveket, az X Corp. becslése szerint legalább több tízmillió dollárnyi bevételkiesést szenvedett el a jelen kereset benyújtásának időpontjáig, és ezek az összegek az idő előrehaladtával növekedhetnek” – áll a keresetben.

A Twitter által legutóbb közzétett, 2021-re vonatkozó éves eredményekben a bevételek 90 százalékát a reklám tette ki. Azóta a hirdetési bevételek zuhantak, Elon Musk nemrég azt tweetelte, hogy a felére csökkentek.

A CCDH, egy amerikai-brit csoport rendszeresen publikál kutatásokat az X tartalmáról, amióta Musk tavaly októberben 44 milliárd dollárért (15,6 milliárd forint) megvásárolta. A hirdetők között, akik szüneteltették a platformon való költekezést, van az Audi autógyártó és a Pfizer gyógyszergyártó cég is.