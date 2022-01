Több mint 40 ország 80 szervezete, köztük a brit Full Fact és a Washington Post's Fact Checker által aláírt levél szerint a YouTube olyan hamis tartalmaknak ad otthon, amely például elősegítik a koronavírussal kapcsolatos álhírek elterjedését, és sok felhasználót az amerikai elnökválasztást megelőző időkben is félretájékoztatott - írja a Guardian.

"A YouTube lehetővé teszi, hogy platformját fegyverként használják fel mások manipulálására és kizsákmányolására, valamint pénzgyűjtésre. A jelenlegi intézkedések elégtelennek bizonyulnak" - áll a YouTube vezérigazgatójának, Susan Wojcickinek címzett levélben, amely a videómegosztót a valótlanságok "fő csatornájának" nevezi.

A levél négy változtatásra szólítják fel a Google tulajdonában lévő platformot: elsősorban a dezinformációs kampányok független kutatásának finanszírozását, emellett a félretájékoztatást terjesztő videókon belül cáfolatokra mutató linkek megjelenését is kérik. Ezen felül a nem angol nyelvű "fake hírek" ellen is fokozottan fel kellene lépni (Afrika, Ázsi és Latin-Amerika) , és fontos, hogy az algoritmusokat is ezeknek megfelelően alakítsák át.

A YouTube közösségi irányelvei szerint a platformról ki vannak tiltva "bizonyos típusú félrevezető vagy megtévesztő tartalmak, amelyek komoly károkat is okozhatnak", ezek közé tartoznak a káros gyógymódok vagy kezelések népszerűsítése és a választásokba való beavatkozás is.

A levélre reagálva Elena Hernandez, a YouTube szóvivője elmondta, hogy a vállalat sokat fektetett bele új irányelvekbe.

Az évek során minden országban, ahol működünk, nagymértékben fektettünk be az irányelvek fejlesztésébe, azért, hogy az embereket hiteles tartalmakhoz irányítsuk és csökkentsük az álhírek terjedését, valamint számtalan jogsértő videót is eltávolítottunk

- mondta Hernandez.

Ahogy arról korábban a Napi.hu is beszámolt: a YouTube minden egyes negyedévben körülbelül 10 millió videót távolít el. A legtöbb olyan, amely általában még a 10 megtekintést sem érte el. A "rossz tartalmak" a platformon található videók nagyon kis százalékát teszik ki: az összes megtekintésnek körülbelül csak 0,16-0,18 százaléka bizonyul a YouTube irányelveit sértő tartalomnak.

A blogbejegyzés megjegyzi, hogy a félretájékoztatás korábban egészen marginális mennyiségű felhasználót ért el, de mostanra a főáramba került. Már nem korlátozódik az elzárt csoportokra, hanem a társadalom szinte egészére kiterjedt. Sokszor pedig villámgyorsan osztják meg ezeket a káros és valótlan tartalmakat