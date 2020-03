A koronavírus-járvány megállíthatatlanul terjed Magyarország szomszédainál

A WHO már világjárvánnyá minősítette a kínai Vuhanból elindult koronavírus kitörését. A kezdeti gócpontból már egyre kevesebb esetet jelentenek, de Európában egyre rosszabb a helyzet: sorra jelentik be az országok, hogy rendkívüli állapotot hirdetnek. Magyarország összes szomszédjánál már több esetet regisztráltak, az Egyesült Államokban egyelőre nem látszik, hogy fékezhetnék meg a betegséget. Olaszország teljes karanténban van.

Magyarországon egyelőre csak 13 fertőzött szerepel a hivatalos tájékoztatásokban a csütörtök reggel 8 órás állapotok szerint. Eddig mindösszesen 609 tesztet végeztek el, összesen 69 ember van karanténban. A kormány szerdán veszélyhelyzetet hirdetett ki, amely rendeleti kormányzást tesz lehetővé.

Döntöttek arról, hogy a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeket nem lehet megtartani, az egyetemek igen, de a közoktatási intézmények nem zárnak be. Határellenőrzéseket vezetnek be schengeni határokon is Ausztria és Szlovénia felé, valamint döntöttek arról, hogy a magyar orvosok nem hagyhatják el az országot. A hazai intézkedésekről ebben a cikkben írtunk.

Szerda este az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárványnak minősítette a Covid-19 kitörését. Globálisan már mintegy 127 ezer ember fertőződött meg, a halálesetek száma megközelíti a 4650 főt. Az új esetek jelentős részét már Kínán kívülről jelentik.

Kínában már csak 15 új estet jelentettek, halálozásról nem számoltak be a helyi hatóságok csütörtökön. A járvány kiindulópontjának vélt országból már így is mintegy 81 ezer esetet jelentettek, Kínában a halálos áldozatok száma meghaladja a 3100-at - derül ki a CNBC cikkéből.

A járvány új gócpontjai így egyértelműen Olaszországban és az Egyesült Államokban van. Az il Messaggero összefoglalója szerint már 12 462 Covid-19-fertőzést regisztráltak az európai országban, 827 ember pedig belehalt a járványba. A kitörés által válságosan sújtott Olaszországban rendkívüli intézkedéseket vezettek be: az élelmiszerboltokon és a patikákon kívül csak a közszolgáltatók dolgozhatnak, hagyhatják el otthonukat. Mindenhol máshol korlátozták a lakhelyelhagyást, az utazást. Az olasz rendkívüli helyzetről ebben a cikkben olvashat részletesebben.

Az Egyesült Államokban 30 napra felfüggesztettek minden beutazást Európából a járvány gyors terjedése miatt. Az országban már 31 ember életét követelte a koronavírus-járvány, többségüket Washington államban. A New York államban lévő New Rochelle lehet egy másik kitörési gócpont: itt néhány nap alatt 100 fertőzöttet találtak, a kormányzó emiatt kivezényelte a Nemzeti Gárdát is a 80 ezer lakosú lakónegyedbe - derül ki a CNN összefoglalójából. Már egy híresség, az Oscar-díjas Tom Hanks és felesége is megfertőződött az országban.

Ez a helyzet a szomszédban

Romániában 47-re nőtt ezidáig a Covid-19 vírussal fertőzöttek száma, van közöttük egy Kovászna megyei nő is. A hatóságok szerdán újabb rendkívüli intézkedéseket jelentettek be, amik a fertőzés terjedésének megfékezését célozzák - írja a Maszol a Stratégiai Kommunikációs Csoportra (GCS) hivatkozva. A jelentések alapján szinte 3-4 óránként találnak egy újabb fertőzöttet.

Szerbiában szerda este nyolc és csütörtök reggel nyolc óra között eggyel nőtt a koronavírussal fertőzött személyek száma, így a csütörtök reggel 8.00-kor közzétett adatok szerint az országban tizenkilenc fertőzöttet tartanak nyilván - írja a Szabad Magyar Szó.

Szlovákiában három további fertőzöttet is kiszűrtek, összesen már 10 embernél mutatták ki a Covid-19 (hivatalos nevén SARS-CoV-2.) vírust, akiket jelenleg is kezelnek - írja a Pravda. Már több mint 100-an karanténban vannak, közöttük egy alkotmánybíró, Miroslav Duris is. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek, de már napokkal korábban betiltották a tömegrendezvényeket, döntöttek fertőtlenítők kihelyezéséről, védőfelszereléssel látták el a mentőket is, valamint iskolák bezárását kérték, a szülőket pedig kifejezetten utasították arra, hogy ne a nagyszülőknél helyezzék el a gyerekeket. A fertőzött országokból (Olaszország, Kína, Dél-Korea, Irán) érkezők automatikusan sms-üzenetet kapnak az országba lépve és vizsgálatra vagy házi karanténra kötelezik őket.

Ausztriában már 302 koronavírusos fertőzést regisztráltak, a betegségre eddig 5869 embert teszteltek. Az ország már a múlt héten döntött arról, hogy utazási tilalmat vezet be a szomszédos Olaszországba. A 100 főnél nagyobb rendezvények megtartását megtiltották, a legtöbb cég már döntött az otthoni munkavégzésről, a der Standard beszámolója szerint. Kisebb pánik is kialakult az országban és az emberek megrohamozták a boltokat.

57 darab fertőzöttet találtak a szomszédos Szlovéniában. A 2,07 milliós lakosságú országban szerda estig már közel 2500 tesztet végeztek el. Itt is több rendkívüli intézkedésről döntöttek a Delo.si beszámolója szerint: hétfőtől bezárnak minden oktatási intézményt, korlátozták az utazásokat Olaszország felé, valamint a parlament elé került egy törvénytervezet, hogy szükségállapot esetén milyen intézkedéseket kell végrehajtani - ez kiterjed a bérfizetések folytonosságára is -, ha a helyzet tovább romlana. A szlovén kormány folyamatos tájékoztatásba kezdett a tévécsatornákon.

Ukrajnában a koronavírus miatt országos karantént rendeltek el. Ez március 12-től három hétig, április 3-ig tart a tervek szerint, az intézkedéscsomag része az oktatási intézmények bezárása, a több mint 200 fős tömeggyűlés tilalma, a légi közlekedés felfüggesztése néhány országgal. Az országban eddig összesen egy fertőzöttet regisztráltak. A járványügyi intézkedéseket a kormány preventívnek nevezte - derül ki a Kyiv Post és a Kárpátinfo portálok beszámolóiból.

