Árulásról beszélnek a lengyelek: visszajönnek az oroszok

Lengyel és ukrán kommentátorok kiborultak azon, hogy Oroszország visszakapta szavazati jogát az Európa Tanácsban, az európai országok konzultációs szervezetében, mert úgy gondolják, Európa ezzel azt üzeni: eltűrné a orosz befolyás újraéledését Kelet-Közép-Európában is.

Azzal, hogy az Európa Tanács tagállamai visszaadták Oroszország szavazati jogát Európa nemcsak Ukrajnát árulta el, de elmélyítette a kontinens nyugati és keleti megosztottságát is - írta Marcin Wyrwal a lengyel onet.pl portál kommentátora. Litvánia, Lettország, Észtország és Lengyelország egyértelmű jelet kaptak, hogy Európa kész kereskedni a bőrükkel, ha a oroszok megfelelő árat kínálnak.

Az Európa Tanács regionális nemzetközi szervezet jelenleg 47 taggal. Nyitva áll bármely olyan európai állam előtt, amely elfogadja a jogállamiság intézményét és garantálja állampolgárainak az alapvető szabadság- és emberi jogokat. Ezért 2014-ben Oroszország ukrajnai beavatkozása miatt, megvonták a szavazati jogát. A lengyel - és ukrán - kommentátorok úgy látják, hogy az oroszok továbbra is megszegik ezeket a szabályokat, ezért nagy csalódás, hogy visszakapták szavazati jogukat.

Borzalmas üzenet

Az ukránok eddig biztosak voltak abban, hogy Európa támogatja őket bár Jerzy Marek Nowakowski, a Stratégiai Elemzések Központjának kutatója az Új Jalta, azaz vége a lengyel keleti politikának című könyv szerzője már figyelmeztetett arra, hogy a nagyhatalmak újra felosztották egymás közt a világot. Szerinte ebben az új felosztásban Grúzia, Moldova, Örményország Oroszország befolyása alá került, Ukrajna esetén az a gond, hogy megrekedt Kelet és Nyugat között.

Az orosz agresszorral véres háborúba keveredett ország az európai nemzetek közösségének leggyengébb láncszeme, és az onet.pl szakírója szerint most Európa elárulta. Nem kisebb ez az árulás, amit Európa elkövetett más államokkal szemben is, amelyeket az oroszok szívesen az ellenőrzésük alá vonnának. Litvániáról, Lettországról és Észtországról van szó, illetve távolabbi perspektívában Lengyelországról is. Ezzel a döntéssel Európa azt mondta Putyinnak: Ukrajnát vihetitek, a következőről majd beszélhetünk.