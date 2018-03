Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Atomerőművet építhet Lengyelország

A lengyel kormány márciusban dönthet az ország első atomerőművének a megépítéséről - jelentette ki Krzysztof Tchórzewski energetikai miniszter hétfőn egy vidéki gazdasági fórumon - írja az MTI.

A miniszter azt mondta, hogy nagy valószínűséggel márciusban a kormány végleges döntést hoz az atomerőmű megépítéséről. "Minden kutatás azt mutatja, hogy ezt az utat kell választania Lengyelországnak".

A lengyel energetikai minisztérium számításai szerint a három blokkból álló, mintegy 4,5 ezer megawatt teljesítményű atomerőmű 2040-ig készülne el és a bekerülési költség 75 milliárd zloty (mintegy 20 milliárd dollár, 1 zloty=74,31 forint). (Lemondott 17 lengyel miniszterhelyettes.)

Az energetikai miniszter már tavaly augusztusban is beszélt a tervezett atomerőműről és akkor azt mondta, hogy a létesítményt saját erőből akarják megépíteni. "A pénzünk is megvan hozzá és képesek is vagyunk rá" - mondta akkor.

A lengyel kormány 2014 elején fogadta el a nemzeti atomenergia-programot, amelyben jogi keretet teremtett két, egyenként 3 ezer megawatt teljesítményű atomerőmű megépítéséhez. Az építés 2019-ben kezdődött volna és 2024-re készült volna el a létesítmény.

A lengyel kormány által a beruházás előkészítésével megbízott PGE EJ1 társaság - amely a döntően állami részesedésű Lengyel Energetikai Csoport (PGE) tulajdona - , 2015-ben azonban szerződést bontott a beruházással kapcsolatos terepmunkákat végző WorleyParsons (WP) ausztrál tervező céggel, amit azzal indokolt, hogy "rendre nem vette figyelembe a kidolgozott tanulmányokhoz fűzött lengyel észrevételeket".

A WP viszont azt állította, hogy ő maga mondta fel a szerződést a lengyel fél részéről tapasztalt "professzionalizmus hiánya, továbbá a hiányzó szervezeti struktúrák és eljárások" miatt.

A kép forrása: Pixabay