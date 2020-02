Brüsszeltől kérik a magyar kormány rendreutasítását a szlovénok

A szlovén Szociáldemokraták (Socialni demokrati) párt képviselői az Európai Bizottságot kérik, hogy lépjen a magyar kormány ügyében, amelyik nyíltan beavatkozik az ország választási kampányaiba. Azt is kifogásolják, hogy Észak-Macedóniában is belpolitikai tevékenységet folytat Budapest.

Az Európai Parlament Szociáldemokrata (S&D) képviselőcsoportja felszólította az Európai Bizottságot, hogy tegyen lépéseket Magyarország Szlovéniában és Észak-Macedóniában kifejtett tevékenysége ellen, mely során az országok demokratikus folyamataiba avatkozott be a kormány - írja az European Western Balkans.

Ahogy arról múlt vasárnap a Napi.hu is írt, egyre többet foglalkozik a szlovén sajtó a magyar kormány tevékenységével. A Siol.net szerint a kisebbségi képviselő, helyi magyar vezető több alkalommal is a budapesti kormány kedve szerint lépett Lendván és környékén, míg Habony Árpád üzleti körei megvették az egyik legnagyobb helyi tévét (Novatv24) még két éve, amely annak a Szlovén Demokrata Pártnak kampányol, amelyet Janez Jansa vezet. Az SDS-elnökének tavaly nyári kampányát Orbán Viktor személyesen támogatta.

A Balkan Insight a héten megjelent cikkében pedig azzal foglalkozik, hogy magyar kkv-k hirdettek Észak-Macedónia több újságjában, de egytől egyig olyanokban, amelyek a már Magyarországra menekült bukott, börtönbüntetésre ítélt kormányfőhöz, Nikola Gruevszkihez és pártjához köthetők.

"A magyar politikai vezetők egy szlovén bank és szlovén segítők segítségével egy komoly nemzetközi politikai műveletet készítettek elő, hogy olyan médiumokat támogassanak, amelyek a legnagyobb észak-macedón ellenzéki pártnak, a VMRO-DPMNE-nek kampányolnak. Ennek a műveletnek a célja Zoran Zaev kormányának megdöntése az április 12-én tartott választásokon" - írta panaszában Tanja Fajon, Tonino Picula, Kati Piri és Andreas Schieder az EP szociáldemokrata blokkjának képviselői.

Az Európai Bizottsághoz intézett panaszukban azt is felhozzák, hogy a magyar kormány 4 millió eurót költött el Szlovéniában, míg 2,5 millió eurót Észak-Macedóniában a fent vázolt politikai műveletekben. Arra is választ várnak a brüsszeli testülettől, hogy miként lépne fel, hogy a tagországok ne avatkozzanak be a tagjelöltek demokratikus folyamataiba, valamint a jövőben hogyan akarják szavatolni, hogy ne történjenek ilyen behatások.

A fent ismertetett ügyekben Szlovéniában nyomozás is indult: a legsúlyosabb bűncselekményeket vizsgáló szlovén Nemzeti Nyomozó Iroda (NPU) indított eljárást olyan fideszes pénzek miatt, amelyeket az SDS nevű párt befolyása alatt álló médiacégekbe pumpáltak.

Az ügy érdekessége, hogy a bővítésért felelős biztosi posztot jelenleg Várhelyi Olivér tölti be az Ursula von der Leyen vezette bizottságban.