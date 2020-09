Így néz ki egy tömeges tesztelés, ahol komolyan veszik

A WHO már tavasszal hangsúlyozta, hogy a koronavírus járvány elleni egyik legfőbb fegvyer a minél több teszt végrehajtása, ezzel lehet ugyanis a fertőzötteket hatékonyan elkülöníteni és a vírus terjedését lelassítani. Míg Magyarországon nem sikerült a jelek szerint a feladatot megugrani, addig Kínában halálosan komolyan veszik az ajánlást.

Ha kell, akkor nagyon gyorsan hatalmas számú koronavírus tesztet is képesek és hajlandóak végrehajtani a kínai egészségügyi hatóságok, legalábbis ez derül ki egy múlt heti esetből. A kelet kínai Csingtao kikötővárosban néhány nap alatt összesen 178 415 embert teszteltek le PCR eljárással, s találtak negatívnak, miután két kikötői munkásról kiderült, hogy pozitív - írja az amúgy kormánybarát South China Morning Post.

A két munkást rendszeresen tesztelték a "teszteljünk mindenki akit tesztelni kell" program keretében, szeptember 9-én még negatív lett PCR tesztjük eredménye, szeptember 24-én viszont már pozitív. A hatóságok erre reagálva a két érintett összes kapcsolatát igyekeztek felkutatni, masszív tesztelési programot indítottak, s felkutatták azt a fagyasztott tengeri élelmiszert tartalmazó árut is, amellyel az érintett időszakban dolgoztak. Összesen 21 ezer fagyasztott élelmiszercsomagról vettek mintát a hatóságok, s ezek közül 51 esetben mutatták ki a vírus nyomait.

Arra, hogy a kínai hatóságok hajlandóak tömeges tesztelést is végrehajtani a vírus terjedésének megakadályozására jó példa a Hongkongban végrehajtott önkéntes tesztelési program is. Szeptember első két hetében a 7,5 millió lakosú város összesen 1,78 millió lakosát tesztelték le, a PCR eljárással összesen 42 emberről mutatták ki, hogy fertőzött. A tömeges tesztelés értelmét több szakértő is megkérdőjelezte. A tesztelési folyamat természetesen nem volt mentes a politikai felhangú kritikáktól sem, az internetes kommentek között feltűntek olyan vélemények is, amelyek szerint annak legalább kettős célja volt, s többek között a lakosság DNS mintáinak a begyűjtése is ezek között szerepelt.

A Covid-19-es járvány kirobbanását követően sokan azzal vádolták Kínát, hogy a vírus elszabadulásában szerepet játszott az is, hogy eleinte megpróbálták eltitkolni a járvány vuhani kitörését a világ előtt. Ezzel jelentősen lerövidült a többi ország számára a felkészüléshez szükséges idő, s így tudtak apokaliptikus jelenetek előállni a betegség megjelenésekor például Észak-Olaszországban és New Yorkban. Azóta Kína a jelek szerint minden igyekezetével azon van, hogy feledtesse a malőrt, s a világ számára azt a képet igyekszik sugározni, hogy megértette a fenyegetést és mintatanulóként harcol a fertőzés ellen, aminek meg is vannak az eredményei. De persze nem csak Kína, hanem sok más ország is jelentősen felpörgette tesztelési kapacitásait az elmúlt hónapokban.

A hivatalos kínai statisztikák szerint - amelyeket mindig érdemes kellő fenntartással kezelni - az 1,39 milliárd lakosú országban szeptember elseje óta mindössze 326 új Covid-19 pozitív esetet regisztráltak. A fertőzéssel kapcsolatban saját bevallásuk szerint egy haláleset sem történt május óta.

Az országban a járvány kitörése óta mintegy 160 millió tesztet hajtottak végre, ez a Worldometers adatai szerint a legtöbb a világon. Az 1 millió főre eső tesztek számában már nem áll ennyire jól az ország, ez 111 ezer körül van, Magyarországon 72 ezer ez a szám. Ausztriában ugyanez 174 ezer, Németországban 186 ezer, Brazíliában pedig 84 ezer. Ebből látszik, hogy Magyarországon nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacsony az elvégzett tesztek száma.