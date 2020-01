Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Iráni konfliktus: Trump üzent a "legfőbb vezetőnek"

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Twitter-bejegyzésében azt üzente Ali Hameneinek (képünkön), Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjének, hogy csínján bánjon a szavaival - írja az MTI.

Az elnök "úgynevezett legfőbb vezetőnek" nevezte Hameneit, aki - mint fogalmazott - a utóbbi időkben "nem is volt olyan legfőbb". Szemére vetette, hogy szerinte "csúnya dolgokat" mondott az Egyesült Államokról és Európáról.

Twitter-bejegyzésében Donald Trump azt is írta, hogy az iráni gazdaság szerinte összeomlóban van, és az irániak szenvednek. "Nagyon óvatosan kell bánnia a szavaival!" - írta Trump.

Ali Hamenei pénteken Teheránban a szokásos heti nagyimán bírálta a többi között az Egyesült Államokat és a nyugat-európai országokat is. Azt mondta, hogy Trump hazudik, amikor azt állítja, hogy támogatja az iráni népet a teheráni kormány hatalmának megdöntésére tett kísérleteiben. Az amerikai elnök szerinte nem akar mást, mint "mérgezett tőrrel hátba szúrni" az iráni népet.

A nyugat-európai államokról azt mondta, hogy "nem tudják térdre kényszeríteni" Iránt. Külön kitért az Egyesült Királyságra, Franciaországra és Németországra is, amelyek kedden bejelentették, hogy a teheráni vezetés kihágásai miatt elindítják az iráni atomprogramról kötött nemzetközi megállapodás vitarendezési eljárását. Az atomalku vitarendezési mechanizmusa szerint a vita tárgyát a megállapodásban részes országok és az EU képviselőiből álló Közös Bizottság elé terjesztik, és ha ez a testület nem tud dűlőre jutni az ügyben, a kérdés végső döntésre az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) elé kerül.

Amerikai sajtójelentések arról is beszámoltak, hogy az ajatollah hangsúlyozta: meglehet, hogy Irán harca a határokon kívülre is kiterjed.

Nem sokkal a mikroblog-bejegyzés közzététele után az elnök perzsa nyelven is megjelentette bejegyzését.