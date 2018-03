Kémügy: nagy pofont kaptak az oroszok

Ahogy az már várható volt, sorra jelentik be országok orosz diplomaták kitiltását a Szergej Szkripal volt orosz kettős ügynök és lánya Dél-Angliában ideggázzal történt megmérgezésére válaszul.

Limitált Himnusz Érem - Kedvezményes Áron!

Szerezze meg a színarannyal bevont, korlátozott példányszámú Himnusz érmet ! Figyelem: a mindössze 3990 Ft-os kedvezményes ár csak március 31-ig él!

Az Egyesült Államok MTI szerint bejelentette, hogy 60 orosz diplomatát utasít ki és bezáratja az északnyugati Seattle városában lévő orosz konzulátust. A döntést Donald Trump elnök hozta meg, válaszul Szergej Szkripal volt orosz kettős ügynök és lánya Dél-Angliában ideggázzal történt megmérgezésére. Kanada négy orosz diplomatát utasít ki.

Az MTI szerint az Egyesült Államokból kiutasított diplomaták között van az orosz ENSZ-misszió New York-i nagykövetségén dolgozó tizenkét, hírszerzéssel foglalkozó orosz diplomata is. A Seattle-ben lévő konzulátus bezárását egy kormányzati forrás az amerikai sajtónak azzal is indokolta, hogy közel van egy amerikai tengeralattjáró-támaszponthoz és a Boeing repülőgépgyártó cég ottani tevékenységéhez. A diplomatáknak és családtagjaiknak hét napjuk van arra, hogy elhagyják az Egyesült Államokat, a Seattle-i konzulátus épületét is április 2-ig kell lezárni.

Az NBC televízió névtelenséget kérő kormányzati forrásra hivatkozva azt jelentette: a lépéssel az Egyesült Államok, szövetségeseivel és partnereivel világossá teszi Oroszország számára, hogy cselekedeteinek következményei vannak.

A Politico című lap szintén névtelenséget kérő kormányzati forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy Washington több mint tucatnyi európai szövetségesével egyeztetve hozta meg döntését és Donald Trump elnök "a kezdetektől fogva" részt vett a döntéshozatalban, sőt, "személyesen hívott fel" a hétfőn bejelentett intézkedések meghozatalára. Az idézett kormányzati forrás megerősítette: az elnök nem beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a múlt kedd óta, amikor telefonon gratulált újraválasztásához.

Kanada négy diplomatát tilt ki

Közben Kanada is bejelentette, hogy kiutasít négy orosz diplomatát, szolidaritást vállalva az Egyesült Királysággal. A kanadai külügyminisztéium közleménye ugyanakkor leszögezi: a kiutasítottakat hírszerzőként vagy olyan személyekként azonosították, akik diplomáciai státuszukat arra használták fel, hogy aláássák Kanada nemzetbiztonságát, vagy beavatkozzanak a demokratikus folyamatokba.

Kanada megtagadta Oroszország kérését három személy diplomáciai státuszának megadására is. Ugyanakkor hangsúlyozta: Ottawa "változatlanul elkötelezett a párbeszédre és az együttműködésre Oroszországgal azokon a területeken, amelyeken közös kihívásokkal kell szembenézni".

Eddig 14 EU-tagállam lépett

Mostanáig 14 európai uniós tagállam döntött úgy, hogy orosz diplomatákat utasít ki Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök és lánya ellen Nagy-Britanniában elkövetett mérgezés miatt - jelentette be Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke Twitter üzenetében hétfőn az MTI szerint.

Tusk kiemelte, a kiutasításokat várhatóan továbbiak is követhetik, ahogy az sem zárható ki, hogy egyéb szankciók meghozatalára is sor kerülhet a következő napokban és hetekben. Az uniós tanács elnöke a szankciós lépések mellett döntött uniós tagországokat név szerint nem említette.

A német külügyminisztérium hétfőn bejelentette, hogy a szövetségi kormány 4 orosz diplomatát utasít ki. A közlemény szerint a berlini orosz nagykövetséget még hétfőn tájékoztatják az európai uniós és a NATO-partnerekkel folytatott egyeztetés révén meghozott döntésről, miszerint négy orosz diplomatának egy héten belül el kell hagynia Németországot.

A döntés a Nagy-Britanniával vállalt szolidaritás "erős jele", és azt is mutatja, hogy a német kormány nem hagyja válasz nélkül a legszorosabb partnerek és szövetségesek elleni támadásokat - áll a közleményben, amelyben kiemelték, hogy az orosz fél mindeddig nem reagált megfelelően arra a brit felszólításra, hogy járuljon hozzá Szergej Szkripal Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynök és lánya megmérgezésének feltárásához.

Az orosz diplomaták kiutasítását indokolja az is, hogy az eddigi ismeretek alapján nagy valószínűséggel orosz elkövetők hajthattak végre kibertámadást a kormány védett informatikai rendszere ellen - tették hozzá.

Orosz diplomaták kiutasításáról döntött Franciaország, Olaszország és Dánia, valamint Hollandia és Románia is a Szkripal-ügyben hétfőn. Párizsban négy, Rómában két, Koppenhágában szintén két orosz diplomata kiutasítását jelentették be. Hollandia szintén két, Románia pedig egy diplomatát utasít ki.

Hétfőn Lengyelország és a Balti-államok is hasonló lépést jelentettek be a Nagy-Britanniával való szolidaritásuk jeleként. Varsó négy orosz diplomatát nyilvánított nemkívánatos személynek, a döntést Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter az Egyesült Királysággal vállalt szolidaritással indokolta. Hétfő délutáni sajtóértekezletén Czaputowicz elmondta: a "külföldi partnerekkel" egyeztetett, "szélesebb nemzetközi akció" keretében hozott döntést aznap a varsói orosz nagykövettel közölték.

Az Egyesült Királyságot "a háború után európai történelemben előzmény nélküli" támadás érte, amikor "Európa területén célzatosan vegyi fegyvert alkalmaztak civilek egy csoportja ellen" - értékelte Czaputowicz a Szergej Szkripal és lánya elleni támadás körülményeit.

Ukrajna is csatlakozott a sorhoz és 13 orosz diplomatát utasított ki válaszul Szergej Szkripal és lánya megmérgezésére válaszul, ami mögött London szerint Moszkva áll - jelentette be Facebook-oldalán hétfőn Petro Porosenko ukrán elnök. A Nagy-Britanniában élő volt ügynök és lánya március 4-én súlyos mérgezéses tünetekkel került az angliai Salisbury városának kórházába.

"Brit partnereinkkel és transzatlanti szövetségeseinkkel való szolidaritásunk szellemében, valamint az EU tagállamaival együttműködve, határozatot hoztam 13 orosz diplomata Ukrajnából történő kiutasításáról, azon kevesek közül, akik még az ország területén maradtak" - fogalmazott bejegyzésében Porosenko.Tizenhárom orosz diplomatát utasítanak ki Ukrajnából válaszul Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök és lánya megmérgezésére, ami mögött London szerint Moszkva áll - jelentette be Facebook-oldalán hétfőn Petro Porosenko ukrán elnök.