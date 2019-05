Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megnyomták a reset gombot a brexitben

A brit Konzervatív Párt parlamenti képviselői megrendítő ütést vittek be saját miniszterelnöküknek, az ellenzéki Munkáspárt pedig jó eséllyel beütötte az utolsó szöget a kormány és az EU válási megállapodásának koporsójába. Eközben furcsa kampány zajlik az európai parlamenti választások előtt.

Emma McClarkin, a brit Konzervatív Párt európai parlamenti képviselője kelletlenül járja Nottingham Rushcliffe külvárosában lévő választókerületének utcáit. Igyekszik meggyőzni az embereket, hogy ne csapják rá az ajtót, ha bekopog hozzájuk, hogy arra kérje őket támogassák a szigetországban május 23-án tartandó európai parlamenti (EP)-választáson. Bár 2009 óta képviseli pártját az EP-ben, a 2016-os függetlenségi szavazáson a brexit mellett kampányolt, és annyira bízott abban, hogy az ország 2019. március végéig kilép az EU-ból, hogy bezárta képviselői irodáját.

Vonakodva szállt újra ringbe, úgy gondolja, hogy ezt a választást senki sem akarta Nagy-Britanniában - derül ki a Financial Times riportjából. A toryk szavazói kissé másként látják ezt: úgy vélik, hogy az EP-választás megtartása világos bizonyítéka annak, hogy pártjuk kormánya képtelen volt tető alá hozni a brexitet a referendum iránymutatása szerint. Mivel többségük szenvedélyesen brexitpárti, arra készülnek, hogy megbüntetik a torykat.

Csak az ellenzék ne jöjjön!

Ezért McClarkin nehezen talál érveket arra, hogy rá szavazzanak. Úgy véli, hogy a kilépés végül be fog következni, és akkor szükség lesz az erős Konzervatív Pártra, nem kerülhet az ország irányítása a függetlenséggel kapcsolatban ambivalens álláspontot elfoglaló ellenzéki Munkáspárt kezébe. Tudja, hogy ezek nem éppen a legütősebb érvek, ám tény, hogy az előrehozott parlamenti választás esélye nő, és az a kormányfői székbe emelheti Jeremy Corbynt, a Munkáspárt balosnak tartott elnökét.

Nigel Farage új Brexit Pártjának kampánya ezzel szemben egyszerű üzentet sugároz a kilépéspárti szavazóknak: a szigetországnak az EU-val kötött megállapodás nélkül ki kell lépnie az unióból, de izibe! Így aztán a választási eredmény McClarkin választókerületében is lesújtónak ígérkezik a toryknak: a közvélemény-kutatók 13 százalékon mérik a konzervatívok támogatottságát, míg a Brexit Párt 33 százalékon áll.

A legnagyobb kérdés

A legeslegnagyobb kérdés, amely a konzervatívokat izgatja az, hogy a szavazók csak a várható brit kilépés miatt lényegében tét nélküli EP-választások idejére pártolnak el a Brexit Párthoz vagy a büntetés kitartana egy parlamenti választáson is? Az európai választás egyébként sem nagyon izgatja az embereket, a részvétel Nagy-Britanniában hagyományosan a szavazásra jogosultak 40 százaléka alatt marad.

Népszerűségi lista (százalék) Május közepe Változás május elejéhez képest Brexit Párt 35 +1 Liberális Demokraták 16 +1 Munkáspárt 15 -1 Zöld Párt 10 -1 Konzervatív Párt 10 -3 Change UK 5 0

Forrás: Business Insider, YouGov közvélemény-kutató intézet

McClarking ajtótól ajtóig folytatott kampányában a tory szavazók azt mondták neki, hogy frusztrációjuk ellenére továbbra is támogatják, ami biztató a jövőre nézve. Ugyanakkor egy másik tory politikus arra panaszkodott, hogy saját aktivistái is kinevették, amikor arra kérte őket kampányoljanak mellette az EP-választás előtt. A párt EU-párti részéhez tartozó üzletemberek azért háborognak, mert a brexit körüli bizonytalanság tönkre teszi az üzletüket.

Megrendítő ütés

Eközben legalább egy kérdésben tisztulni látszik a kép: Theresa May miniszterelnök a tory parlamenti képviselők 1922 Biztosságával tartott egyórás, feszült hangulatú találkozója nyomán kénytelen volt belemenni abba, hogy rövidesen bejelenti távozásának menetrendjét. Az egyeztetésen részt vevők egy része szerint volt olyan pillanat, amikor a kormányfőt felzaklatták lemondását követő kollégáinak megjegyzései, míg mások szerint csak frusztrált amiatt, hogy politikustársai azt hiszik, tudnak jobb megoldást a brexitre, mint ő.

A kormányfő korábbi bejelentésével összhangban június első hetében még egyszer, negyedszer is a törvényhozás elé terjeszti a kormány és az EU háromszor leszavazott válási megállapodását, majd ennek eredményétől függetlenül az 1922 Bizottságot vezető Graham Bradyval elővezetik a miniszterelnök-váltás forgatókönyvét - adta hírül a Bloomberg. Azzal, hogy megkezdődött a visszaszámlálás, elindult a miniszterelnök-választási kampány - Boris Johnson volt külügyminiszter, ismert brexiter elsőként jelentette be, hogy megméretteti magát a posztért.

Ha May július végéig távozik, akkor a több hónapos kampány után, a Konzervatív Párt szeptember végi éves kongresszusán választhatnak új pártelnököt, aki egyben miniszterelnök is lehet, ha a parlament megszavazza - írta a Financial Times. Előrehozott választások nélkül marad a jelenlegi törvényhozási matematika, azaz megvan ehhez a szükséges többség.

Nem igazán nyitott kérdés

Nyitott kérdés, hogy átmehet-e a parlamenten negyedszerre a kormány brexitjavaslata, valójában azonban azzal, hogy a miniszterelnök gyakorlatilag ügyvezetői szerepkörbe került, ennek nincs esélye. Miért fogadnák el egy távozó kormányfő brexitforgatókönyvét, ami megkötné utóda kezét?

Ezt az érzést erősítette meg a parlamenti bizottság és May tárgyalása után Mark Francois tory parlamenti képviselő, a miniszterelnök lemondatásának egyik legnagyobb szószólója, aki a BBC-nek nyilatkozva kijelentette, hogy keményedik a párt elutasítása a kormány tervezetével szemben. Ő biztos benne, hogy negyedszer is le fogják azt szavazni.

Az elszánt brexiter tory képviselők éppen azt akarják, amit Farage: válási megállapodás nélküli brexitet, és a fő szabály ezzel kapcsolatban jelenleg az, hogy október végén - ha addig a törvényhozás nem fogad el egy egyezséget ennek elkerülésére - éppen ezt történik. Főként akkor, ha addig lecserélik Mayt egy brexiter miniszterelnökre.

Kicsi a bors, de erős

Elvileg az ellenzéki Munkáspárt szavazataival áttolhatták volna a kormány javaslatát, ám a miniszterelnök-váltás híre után Jelemy Corbyn pártelnök lemondta a további tárgyalásokat. A párt nem akar olyan alkut kötni a távozó kormányfővel, amit utóda tetszés szerint felrúghat. Emellett a kormánypárt szétzilálódása, döntésképtelensége miatt nő az újabb függetlenségi népszavazás vagy az előrehozott választások kiírásának esélye, ezért érdekük volt a brexitalku újabb elutasítása.

Végül kritikus kérdés, mit lép a kormánypárt parlamenti többségéhez szükség kis észak-ír unionista párt, a DUP. Ez eddig következetesen elutasította a javaslatot, mert annak alapján meghatározatlan időre félvámhatár alakulhat ki Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi állama között, amit az előbbi kiválása felé tett első lépésként értékelnek. Ezt unionistaként el akarják kerülni. A DUP világossá tette, hogy továbbra sem támogatja a kormány brexitmegállapodását, mert annak tartalma nem változott.

A brexit körül továbbra sem csillapuló bizonytalanság tükröződik a pénzpiacokon is. A Bloomberg információi szerint az alapkezelő menedzserek és stratégiák a font eladása mellett döntöttek, mert nem akarnak az angol valutában eladósodni, amíg ki nem derül, mi lesz a brit kilépéssel. A miniszterelnök várható távozásának hírére gyengült a font, ami tovább folytatódott Corbyn levele után.