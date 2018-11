Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy csalódás érheti az Ausztriába utazó magyarokat

Az Osztrák Gazdasági Kamara szerint az idegenforgalomban továbbra is hatalmas a munkaerőhiány, jelenleg 9 ezer állás betöltetlen. A megoldást szerintük a külföldiek munkavállalásának könnyítése jelentheti, a szakszervezetek tiltakoznak. Már a legforgalmasabb síhüttékben is a szabadnap bevezetését tervezik.

Hatalmas a munkaerőhiány az osztrák idegenforgalomban, legalábbis az Osztrák Gazdasági Kamara szabadidős turizmusért felelős osztályának elnöke, Petra Nocker-Schwarzenberg szerint - írta összefoglalójában a Der Standard című osztrák napilap. A szakember a héten jelentette be, hogy jelenleg is 9 ezer betöltetlen álláshelyről tudnak a gasztronómiai és hotelágazatban. Elsősorban az ország nyugati felében, a legnagyobb és legnépszerűbb sírégiókban van nyomasztó munkaerőhiány - főként szakácsokból, pincérekből és egyéb szakemberekből.

Síoktatónk még van elég, azonban a síkölcsönzőkben és a hotelek wellness részlegeiben már nincs elegendő személyzet - mondta az elnök. Vannak szakképzett idegenvezetőink, akik a szükséges idegen nyelvet nem beszélik. Vannak embereink, akik beszélik a szükséges idegen nyelvet, azonban idegenvezetőként nem megfelelő a végzettségük. Még a legnépszerűbb síhüttékben is ajánlanak a munkavállalóknak heti legalább egy pihenőnapot, ez egy évvel ezelőtt még leképzelhetetlen lett volna - mondta Nocker-Schwarzenberg.

A kormányzat már régóta dolgozik a problémán, s elvileg nemsokára valamilyen javaslattal kellene előállnia a helyzet kezelésére. A kamara szerint a megoldás az lehetne, ha tartományonként regionalizálnák a hiányszakmák listáját. A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis Ausztriában elvileg nem lehet alkalmazni nem EU-tagországból származó munkavállalót, ha az országos munkaerőhiány-listán nem szerepel a munkaköre. Ide akkor kerülhet fel egy-egy szakma, ha a betöltetlen álláshelyre jutó álláskeresők száma alacsonyabb, mint 1,3 fő.

A baj csak az, hogy míg Bécsben például magasabb a munkanélküliség és emiatt nagyobbak az értékek, addig az ország nyugati felében, a főbb idegenforgalmi központokban alacsonyak az értékek. A kormány most azt tervezi, hogy az adott szakmát már akkor is megnyitja, ha csak egyetlen tartományban is 1,5 alá csökken az arány. A téma meglehetősen érzékeny, különösen az ÖVP-vel közösen kormányzó, erősen bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt, az FPÖ számára. A helyzet bonyolultságát fokozza, hogy a kormányzat nemrég éppen ezzel ellentétes hatású intézkedéseket hozott. A lazítási terveket erősen kritizálja az Osztrák Szocialista Párt (SPÖ) és a szakszervezetek egyaránt.

Utóbbi szerint inkább több szakképzési programra lenne szükség a munkaerőhiány enyhítésére. A kamara szakértője ugyanakkor nem lát más alternatívát a probléma kezelésére mint a bevándorlás megkönnyítését, utalt arra, hogy 2009 óta legalább 40 ezer új munkahely keletkezett Ausztriában.

Eközben Németországban már elfogadtak egy új szabályozást a lap szerint, amely "Szakember-bevándorlási" törvény névre hallgat. E szerint azok a nem EU állampolgárok, akik megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek és fel tudnak mutatni egy németországi munkaszerződést, korlátozások nélkül vállalhatnak munkát Németország területén.

