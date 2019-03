Nem lehet megtörni a brit kormányt

Theresa May brit miniszterelnök meglehetősen keményen lépett fel a kormánypárt képviselőivel szemben, bár elismerte, hogy egyelőre nincs meg a többség kormánya és az EU brexitmegállapodásának parlamenti elfogadtatásához.

Láthatóan nem tört meg Theresa May brit miniszterelnök a hét végén rá nehezedő nyomás alatt - derül ki a BBC tudósításából. Az elmúlt napokban egymást követték a sajtóhírek, miszerint a kormányzó toryk parlamenti képviselői és saját kormányának tagjai is azt akarják: tegye világossá, mikor mond le pozíciójáról, ám a törvényhozás előtt felszólalva hétfőn világossá tette, hogy nem gondolkodik ezen.

Elismerte, hogy egyelőre nincs meg a többség ahhoz, hogy elfogadtassa a kormány és az EU válási megállapodását, amelyet a parlament kétszer utasított el nagy többséggel. A kormányt tíz képviselőjével kívülről támogató észak-ír unionista párt (DUP) a hétfő délelőtti kormányülés után értesítette arról, hogy ez ügyben továbbra sem áll a kormány mögé. Így valószínűtlenné vált sok brexiter tory képviselő pálfordulása is, mivel attól tették függővé, hogy a korábbi elutasítás után harmadszorra megszavazzák a brexittervet, hogy mit dönt a DUP.

Nem lehet a kormányt lenyomni

May ugyanakkor kőkeményen lépett fel a kormánypárti képviselőkkel szemben. Kijelentette, hogy a kormány kötelezi őket miden olyan alternatív javaslat elutasítására, amelyet a kormányéval szemben nyújtanak be a törvényhozás elé. Az elmúlt napokban még a miniszterek is szabad kezet kértek a parlamenti szavazásokban, nem hogy a tory képviselők. May beszélt Jeremy Corbynnal, az ellenzéki Munkáspárt elnökével is, aki ezt követően kijelentette: ki van zárva, hogy pártja - szintén feladva korábbi elutasítását - megszavazná a kormány brexittervét.

A londoni parlament a következő napokban úgynevezett próbaszavazásokat fog tartani annak kiderítésére, hogy különböző forgatókönyveknek mekkora a támogatottságra számíthatnak a törvényhozásban. Különféle puhabrexit-tervek mellett terítékre kerülhet a második népszavazás kiírása, vagy a brit kilépési kérelem visszavonása, vagy a megállapodás nélküli kilépés is. May jelezte, hogy bármit hozzon is ez a szavazássorozat, a kormány nem tekinti a képviselők akaratát magára kötelező érvényűnek.