Rárontott az úthenger, de az öreg róka kitért előle

Az amerikai elnökválasztások történetében még nem zajlott le olyan vita, mint amilyen Donald Trump és Joe Biden szócsatája volt öt héttel 2020-as elnökválasztás előtt. Van olyan megfigyelő, aki szerint Bidennek le kellene mondania kettejük további két vitáját, mert Trump egyszerűen nem tarja magát a normális párbeszéd szabályaihoz. Mások szerint éppen ez hajtja Biden malmára a vizet.

Az amerikai elnökválasztások történetében példátlan vitát folytatott le egymással Donald Trump az USA hivatalban lévő elnöke, a Republikánus Párt és Joe Biden, a Demokrata Párt elnökjelöltje szeptember 29-én. Valójában nem is igazán vitát láthattak az amerikai tévénézők, miután Trump az első pillanatban jelezte, hogy csak másokról hajlandó beszélni, saját magáról és elnöki teljesítményéről nem. A mások alatt elsősorban Chirs Wallace moderátort és ellenfelét kellett érteni. A színvonal az alacsony kezdést követően folyamatosan romlott - legalábbis így látta a Financial Times (FT) két Egyesült Államokkal foglalkozó újságírója, Rana Foroohar és Edward Luce. A vitát a józan tévénéző szemszögéből nézve mérgezőnek, bántónak érezték.

Trump még magához képest is...

Donald Trump még a tőle megszokott hányaveti stílushoz képest is feltűnően közömbös volt az iránt, miről is kellene szólnia az amerikai elnökjelöltek nyilvános vitájának. Azt a taktikát választotta, hogy ledumálja a színpadról ellenfelét, mit sem törődve azzal a szabállyal, amely szerint a résztvevőknek két-két perc állt rendelkezésükre arra, hogy ellenfelük megjegyzéseire reagálva zavartalanul kifejtsék saját álláspontjukat.

Joe Bident kezdetben láthatóan meglepte ez a buldózertaktika - amit a moderátor nem sok sikerrel próbált visszaszorítani -, ám később magára talált, és végül ő mondta el azt a két mondatot, amit minden sajtóorgánum idéz. Kétségtelenül ez a megjegyzés marad fenn az örökkévalóságnak erről a vitáról: "Would you shut up, man? This is so unpresidential."

Edward Luce szerint Trump agresszív taktikája a kétségbeesés jele volt, arra utalt, hogy az elnök igencsak zaklatott. A The New York Timesban megjelent riport, amelyből kiderült, hogy még elnökként sem nagyon fizetett adót a szövetségi költségvetésbe, igen kínos, komolyan megnehezíti újraválasztási kampányát. A legfrissebb közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy népszerűségi indexe fél éve változatlan lemaradásban Bidené mögött, semmi jele annak, hogy a választás közeledtével szűkülne a rés.

Biden magához képest...

Joe Bidennek sikerült elkerülnie legendás bakizásainak megismétlését. Volt néhány botlása, amikor belebonyolódott a mondanivalójába. Például nem tudta érthetően elmagyarázni, miért nem lépett kapcsolatba azoknak az államoknak a demokrata vezetőivel, amelyekben a legerőszakosabb tüntetések voltak. Trump azonban annyira belemelegedett úthengertaktikájába, hogy átgázolt ellenfelének ezeken a pillanatain is. Nem várta ki, hogy ellenfele hibázzon.

Biden ezt kihasználva összeszedte magát, és bizonyította, hogy képes szemtől szemben helyt állni az elnökkel szemben. Ezzel rácáfolt a Trump-kampány előzetes híresztelésére, miszerint a volt alelnök szellemi állóképessége, bizony, korának előrehaladtával erősen megkopott.

Emellett a demokrata elnökjelöltnek volt néhány jó pillanata. Például jól emelte ki, hogy ellenfele az elnöki székben halványan kezeli a koronavírus-válságot és jól válaszolt Trump sorozatos állításaira, miszerint a levélszavazás megbízhatatlansága megkérdőjelezi az elnökválasztás legitimitását. A vita végén egyszerűen, de hatásosan arra szólította fel az amerikaiakat, hogy menjenek el szavazni, minden voksot figyelembe fognak venni, függetlenül attól, hogyan adják le. Végül Biden képes volt mosolyogni, nevetve fogadni Trump néhány igen agresszív támadását is.

A legfontosabb nem hangzott el

A vita egyik legfontosabb mozzanata az volt, hogy Trump nem ítélte el azokat a fehér felsőbbrendűséget hirdető csoportokat, amelyek a Black Lives Matter tüntetésekre reagálva szintén az amerikai városok utcáira vonultak az elmúlt időszakban. Csak annyit mondott, hogy nem törődik velük. Emellett mereven kitartott amellett, hogy a választásokat elcsalhatják a levélszavazatokkal, amit azonban nem tudott alátámasztani. Néhány kisebb incidenst hozott példának erősen felnagyítva és félremagyarázva. Ennek alapján Edward Luce szerint a vita talán legfontosabb mondata az volt, amit Trump nem mondott el. Nevezetesen nem jelentette ki, hogy akkor is elfogadja az elnökválasztás eredményét, ha veszít.

Elég volt vagy csak most jön a java

Összességében Rana Foroohar szerint Bidenek le kellene mondania a további két elnökjelöltvitát, mivel ellenfele nem hajlandó betartani a szabályokat. A szeptember 29-ei kaotikus adok-kapok alapján semmi újat nem tudtak meg a választók a két elnökjelöltről, viszont a durva stílus és a személyeskedés ártott a demokráciának. Egyik fél sem nyert, viszont minden résztvevő, ők is és a közönség is veszített.

Edward Luce nem tartja megalapozatlannak ezt a véleményt, de nem ért egyet vele. Igaz, hogy Trumpnak van inkább szüksége a vitákra, mert hátrányban van a népszerűségi versenyben, így Biden csak nyerne, ha nem venne részt egy újabb sárdobálásban, ami elveheti a választók kedvét attól, hogy részt vegyenek a szavazáson. Ugyanakkor bizonyíthatja - amit az első szócsatában is megtett -, hogy egy jó karban lévő öregúr, szellemi képességei semmivel sincsenek Trump színvonala alatt. Sajtóhírek szerint egyébként a demokrata elnökjelölt nem akar kitérni a további viták elől.

Nem valószínű

Az FT két szakírója úgy értékeli a vitát, hogy Trumpnak valószínűleg nem sikerült változtatnia a közvélemény-kutatásokban megmutatkozó népszerűségi trendeken. Biden a legtöbb felmérés szerint 6-8 százalékponttal jár előtte országos szinten, ahhoz, hogy fordítson ezen, nagyon jól kellene szerepelnie. Az agresszív fellépéssel, amit mutatott, vélhetően nem éri el ezt a célt. A munkásosztályhoz tartozó nők, a mérsékelt republikánusok és az ingadozó szavazók egy része, akik támogatták a gazdaságpolitikáját annak ellenére, hogy gondjaik voltak viselkedésével, vélhetően nem dühös kirohanások várnak tőle.

Négy évvel ezelőtt olyan témákkal állt elő az elnökjelöltek vitáján, amelyekkel nagyon sok amerikait meg tudott szólítani. A legismertebbek ezek közül a bevándorlás korlátozása, a feldolgozóipari munkahelyek visszahozatala Kínából az USA-ba, illetve a washingtoni elittel szembeni fellépés. Most nem volt átgondolt üzente. Azzal, hogy Biden fiát támadta, a 2016-os választások orosz befolyásolása körüli vitát emlegette árnyékbokszolásba bonyolódott. Ezekkel az ügyekkel korábban sem tudta visszaszerezni a táborából a kritikus választókerületekben elszivárgó szavazókat.