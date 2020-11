Százmilliárd dolláros döntéseket megalapozó jelentések tömegét tüntették el Trump emberei

Több mint 40 olyan jelentést azonosítottak be amerikai oknyomozó újságírók, melyeket a regnáló kormány emberei temettek el a nyilvánosság elől azért, mert azok (többek közt) a szénről a megújuló energiára való átállás tény- és időszerűségét igazolták.

Az Egyesült Államokban is zajlik az energiaforradalom, mert bár Donald Trump négy éve a szén, a szénbányászat és a klasszikus energiahordozók nagy barátjaként, annak régi fényébe visszahelyezéséről sokat hablatyolóként lépett az elnöki posztra, a gazdaság és az energiaszektor az elmúlt években sokszorosan rácáfolt már a maradi populizmusára.

Az amerikai energetika egyáltalán nem arrafelé tart, ahogyan azt Trump a széniparnak megígérte: hivatalos adatok szerint az ország energiamixében 2019-re erősebbé vált a zöldenergia jelenléte (több mint 11 százalék), a szénénél (11 százalék) és a nukleáris potenciálénál (8 százalék) is. Ráadásul egyáltalán nem látszik, mitől változna meg ez a tendencia: miközben az energetikai beruházások zöme szél és napenergiára fókuszál, az utóbbi időben több atomerőművet és tucatnyi szénerőművet is végleg leállítottak, mert kiderült: gazdaságtalanná vált a további üzemeltetésük.

Az alábbi ábrán történelmi léptékben válik láthatóvá, hogyan váltott és vált az Egyesült Államok a gazdasága működtetéséhez energiaforrást - a fától a zöldenergiáig...



forrás: EIA forrás: EIA

Az további adalék, hogy miközben az amerikai kormányzati energiainformációs ügynökség (EIA) azt közölte májusban, hogy ilyen rosszul, mint most, még sosem állt a szénerőművek "szénája", a The Guardian egy hosszú felsorolással megspékelt bizonyítással azt is lehozta, hogy a szénipar már soha nem áll helyre a világban, mivel a 2015 óta tartó szénválság a koronavírus járvánnyal megterhelten csak tovább gyorsította az évek óta zajló korszakváltást.

Eddig úgy tűnt, hogy mindezeken alig-alig változtattak az olyan kormányzati beavatkozások, mint amilyen a tavaly, populista indoklással, "az olcsó energiaárak fenntartása érdekében" visszacsempészte a szénerőművek nyílt támogatását.

A Trump vezette kormányzat azonban a jelek szerint ennél sunyibb megoldásoktól sem riadt vissza. Két oknyomozó szervezet - a nonprofit Grist és az Investigate West - hosszas kutatómunkával talált magyarázatot, melyből világosan látszik: az elnöki adminisztráció tucatjával dugdosta, tüntette el és blokkolta a nyilvánosságra kerülését olyan tudományos (és/vagy gazdasági) törvényszerűséget kimondó tanulmánynak, amelyek a fosszilis tüzelőanyagokról a tiszta energiára való átállásról szólnak. A napokban publikálták is, mindez hogyan történt.

Az elnök emberei

Daniel R. Simmons , az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumában (United States Department of Energy, DOE) működő Energiahatékonysági és Megújuló Energia Hivatal helyettes vezetője például a jelek szerint kifejezetten ellenezte a megújuló energiás fejlesztéseket, felméréseket. Olyannyira nem szívlelte ezeket, hogy vezetésével a szervezet kormányzati tanulmányok tucatjait próbálta kiradírozni.

Hol úgy történt ez, hogy egy elkészült tanulmányon több mint egy évet ültek, hol úgy, hogy megpróbálták elkenni az abban megfogalmazott nem tetsző állításokat. Az Energiaügyi Minisztériumból megszerzett e-mailek és más dokumentumok, illetve volt és jelenlegi minisztériumi és labor-forrás segítségével azonban az Investigate West borítani tudta az asztalt.

Tételes bűnlajstrom Az Investigate Westnél végül 46 olyan jelentést azonosítottak, amelyben az energetikai minisztérium belenyúlt a tudományos munkákba. Az energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokkal foglalkozó irodának szinte minden programjára igaz ez, de hét állami kutatólaborban végzett munkákat is leállítottak, leminősítettek vagy késleltettek. Néhány tétel ezek közül:

• Öt olyan, a minisztérium által rendelt tanulmányt blokkoltak, melyek a vízerőművek jövőbeli lehetőségeit vizsgálták, és további öt sorsa lett ugyanez, melyet négy laboratóriumtól (Pacific Northwest, Argonne National Labs stb.) rendeltek meg.

• Több mint két tucat napenergiás jelentés

• Több mint egy tucat jelentést az energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokat kezelő iroda stratégiai prioritásai és hatáselemző csoportjától, melyet a Kongresszus bízott meg azzal, hogy tárják fel a megújuló energia, az atomenergia és a szén-dioxid-kibocsátással rendelkező generátorok közti összefüggést arra vonatkozóan, hogy mindezek rendszerben hogyan képesek ösztönözni egy károsanyag-kibocsátás semleges energiarendszer kialakítását.

• Legalább egy tucat olyan jelentés, ami a hálózat-korszerűsítésről szól, illetve a megújuló energiával kapcsolatos lehetőségek feltárásáról a nagyüzemi ügyfelek számára.

• Több mint 10 jelentés a szél-, a közlekedési, és a fejlett gyártási és bioüzemanyag-irodákban készült. Köztük azt a jelentést is, amely számszerűen arra jutott, hogy az eddigi szélenergia beruházások 18:1 arányú megtérülést hoztak.

A kirajzolódó kép azonban még annál is álságosabb, mint elsőre látszik: a tiszta energiával foglalkozó szakértők közül többen azt állították, hogy ezek a blokkolások az éghajlatváltozás elleni küzdelemre tett erőfeszítéseket is hátráltatják, mivel a minisztériumból kikerülő hivatalos jelentések meghatározzák a befektetői döntéseket is. Lényegében azt állítják, ha a tőke nem jól értesül az Energiaügyi Minisztérium sumákolása miatt, az árt az Egyesült Államok technológiai, növekedési kilátásainak.



Getty Images Trump szerint az amerikai energiagazdaságnak szénre van szüksége...

Jelenleg több tucat olyan jelentésről tudunk, amelyeket nem lehet közzétenni - nyilatkozta Stephen Capanna, a szaktárca Energiahatékonysági és Megújuló Energia Hivatalának egykori igazgatója, aki 2019 áprilisában éppen a szakmai csalódottsága miatt lépett ki a Simmons által vezetett szervezetből. Capana szerint a kérdés már rendszer szintűvé vált, és az általánossá tett politikai beavatkozás teljesen szemben áll a józan ész által elfogadható tudományos munkavégzéssel.

A pénzcsappal is játszottak

Az Energiaügyi Minisztérium nyomása a kutatások finanszírozásán keresztül érződik leginkább, árulták el a szövetségi rendszerben dolgozó kutatók. És a nyomás fokozatosan erősebbé vált - olvasható az Investigate West kéthónapos oknyomozói munkájának tanulságaként. A cikk részletesen leírt egy esetet, amikor egy tanulmányt politikai nyomásra vontak vissza, ahogyan azt is, ahogyan a DOE magas rangú tisztviselői indokolatlanul késleltettek, módosíttattak vagy nem engedtek megjelenni további, már elkészült jelentéseket. Trump emberei blokkolták azt a tanulmányt is, amely bizonyította, hogy a már elvégzett szélenergiaügyi kutatás és fejlesztés a gazdaságnak, valamint a társadalomnak 31,4 milliárd dolláros hasznot termelt.

Idén januárban Simmons csökkenteni kezdte a jelentések (közzétételének) gyakoriságát is, ami szakértők olvasatában egyértelműen károsíthatja az Egyesült Államok versenyképességét a tisztaenergiával kapcsolatos innovációban. Michael Webber, az ENGIE multinacionális energiaipari vállalat tudományos és technológiai főtisztviselője (és a Texasi Egyetem professzora) azt állította, hogy sok befektető és a szektorban dolgozó energetikai vállalat használja e jelentéseket a saját döntéshozatalukhoz: hogyan, hová és mikor költsenek, telepítsenek. Így, ha a jelentések a politikusi torzítások miatt nem a valós képet mutatják a számukra, az a végeredményben kockázatukat növeli - és a versenyképességüknek árt.



Getty Images ... ám valójában már a Mojave sivatag is energiamezővé vált...

A helyzet odáig jutott - állítják belső források -, hogy idén tavasszal híre ment: a tudósoknak azért, hogy a munkájukat szakértők által jegyzett tudományos folyóiratokban tegyék közzé, politikai hátszélre (beleegyezésre) lesz szükségük. Ez a Daniel Kammen, a Berkeley-i Egyetem energetikai szakértője által egyszerűen csak "hűtésnek" nevezett beavatkozás korábban elképzelhetetlen volt, mivel e szektor tudósai attól függetlenül megosztották egymással az eredményeiket, hogy állami vagy nem állami alkalmazásban dolgoztak.



A "Varratok" két évre fiókba került

Trump elképzelése az volt, hogy egy mindenek felett álló energiastratégiát dolgoztat ki, melyben minden tételt, így a megújuló energiát is besorolja az Energiaügyi Minisztérium, és akkor az - a támogatástól a perspektívákig - úgy lesz, és kész. Erre a feladatra azonban a DOE azt a Dan Brouillette -t és Mark Menezes -t találta leginkább alkalmasnak, akik volt lobbistaként (előbbi a Ford Motor Company, utóbbi több hagyományos energetika cégnél, mint amilyen a Berkshire Hathaway Energy) űzték e tevékenységet.

Később be is bizonyosodott, a korábban általuk képviselt iparágaknak kedveztek továbbra is, annak ellenére, hogy azok jelentős veszteséget szenvedtek el éppen az energiahatékonyság fontossá válása és a megújuló energiás technológiák terjedése miatt. A riportban levezetik például, hogy a napelemek terjedése és a nagy akkumulátortelepes erőművek ötlete hogyan csökkenthetik a Menezes által korábban képviselt földgáz alapú áramtermelő erőművek iránti keresletet; de azt is, hogy amikor a kormány alkalmazásában álló tudósok jelentéseikben a megújuló energiák térnyerésének növekedéséről írtak, Trump politikai kinevezettjeit ez egyáltalán nem érdekelte, és gyakran nem vették azokat figyelembe.



Getty Images ... hogy Texast - ahol az ország legnagyobb napenergia-projektje létesült - már ne is említsük.

A beavatkozás odáig jutott 2018-ra, hogy a Trump-adminisztrációt e téren vezetők számára lehetővé tették a tanulmányokkal kapcsolatos "felettesi konzultáció" kikényszerítését, mielőtt egy politikailag érzékenynek tekintett jelentést publikáltak volna. Ide tartozik a különböző energiaforrásokat összehasonlító vagy a megújuló energiaforrások jövőbeli kilátásait előre jelző tanulmányok. Ha a konzultáció nem járt eredménnyel (vagyis: ha a politikai kinevezettek, miután megvizsgálták a tudósok eredményeit, és azon változtatásokat követelnek), megakadályozták azok megjelentetését. Ez a beavatkozás az Investigate West által megszerzett dokumentumok és információk alapján rendszeresen előfordult.

Erre a sorsra jutott a "Varratok" (angolul: Seams) néven ismert jelentés is, mely 2018-ban tudományos alapon prognosztizálta a szénipar gyorsabb megszűnését. Két év kellett hozzá, és jelentős kongresszusi nyomás, hogy e beszámolót 2020. szeptember végén nemcsak, hogy a tudományos bizottság elfogadta, de elrendelte a publikussá tételét is.

De hasonlóan "elakadt" több szélenergiás tanulmány is, tiltottak le olyan kutatást is, ami arról szólt, hogy a megújuló energiát észszerűbb előnyben részesíteni a hagyományos energiaforrások helyett. Készült egy olyan tanulmány is, melynek az volt a "bűne", hogy az öregedő erőművi struktúra megreformálása érdekében a zéró kibocsátású energiatermelők támogatását szorgalmazta a szén- és a gáztüzelésű generátorokkal, illetve a nukleáris energiával ellenében. Néhány esetben a tudományos munkák nem a teljes tagadás sorsára jutottak, előfordult, hogy kisebb laboratóriumi jelentés formájában közzétehették a készítői, illetve arra is engedélyt kaptak, hogy azokat tudományos folyóiratokhoz benyújthassák. A fő probléma ezekkel a kiskapukkal az, hogy e fórumokon megjelenő cikkek általában kevésbé részletesek, miközben nem is kerülnek a nagy nyilvánosság elé.

Kinek a koporsójába vernek szöget?

Több forrásból megerősítették az újságíróknak, hogy a tanulmányok fiók mélyére süllyesztése mellett a politikai kinevezettek azt is a kutatók tudtára adták, nem védik meg azokat, akik gyakran készítenek efféle gazdasági elemzést. A tudósokat mégis az aggasztja inkább, hogy a szakértelem ilyen széleskörű elfojtása súlyos környezeti és gazdasági következményekkel jár majd.

Az, hogy a kutatók és a munkájuk elleni támadás mivel jár, már látszik a rendszeren: sok kutató már kicsekkolt az állami kutatási szektorból, és ennek újabb hulláma indulhat el, ha az elnökválasztást Donald Trump nyeri. Daniel Kammen szerint mindez oda vezet, hogy "házon belül" éppen akkor csökken a szakértelem, amikor a megalapozott döntések meghozatalára minden korábbinál nagyobb szükség volna.

A Trump-adminisztrációból érkező legutóbbi javaslata arról szól, hogy 75 százalékkal csökkenteni kellene az energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokat kutató irodák finanszírozását.



A cikk szerzői megkeresték az ügyekben megvádolt energiaügyi tárcát, illetve annak hírbe hozott tisztségviselőit is. Egyik helyről sem kaptak a kérdéseikre válaszokat, de az ügynek itt aligha van még vége.