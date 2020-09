Elindult a Lidl Plus az óriási versenyt diktáló brit piacon

Rendszeres kedvezményeket biztosító mobilapplikációt vetett be a Lidl a brit piacon. Az app segítségével a vásárlók folyamatosan értesülhetnek az aktuális ajánlatokról és többek között digitálisan is tárolhatják a számláikat. A Lidlnél még nem érhető el az online vásárlás, holott kutatások szerint egyre többen tervezik az átállást az internetes bevásárlásra.

Az eleve jelentős versenyt diktáló brit kiskereskedelmi piacra évekkel ezelőtt sikeresen belépő majd tempós növekedést elérő német diszkontláncok - az Aldi és a Lidl - újabb és újabb megoldásokkal igyekeznek vásárlókat elcsábítani a többiektől, például az Asdától, a Morrisonstól vagy éppen a Tescótól. Utóbbi idén tavassal például piros buborékokkal jelölte meg azokat a termékeket, amelyek biztosan olcsóbbak az Aldiban kapható társaiknál.

Most pedig a Lidl jött elő egy újdonsággal: Lidl Plus néven egy új applikációval jelenik meg a brit piacon szeptembertől - írja a Retail Gazette brit kiskereskedelmi szakportál.

A boltlánc mobilappja, amely először Írországban debütált, hetente különböző kedvezményre jogosító kuponokat ad a felhasználóknak, amiket aktiválni kell használat előtt. Az első vásárlás árából 5 fontot, azaz közel 2 ezer forintot engednek el, a fizetésnél pedig be lehet szkennelni az appban tárolt digitális kártyát és beváltani a kedvezményeket adó kuponokat. A vásárlások után sorsjegyet is kapnak az alkalmazást letöltők, a vásárlásról szóló számlát pedig digitálisan is tudják tárolni.



Maradnak a fizikai boltoknál



Bár az applikáció már egy digitális szolgáltatás, a Lidlnél az online vásárlás azonban egyelőre nem érhető el. Klaus Gehrig, a Lidlt és a Kauflandot birtokló cég, a Schwarz-csoport vezetője még 2019-ben egy konferencián azt mondta, hogy a Lidl nem kíván agresszívan belépni az online kiskereskedelmi piacra.

Már van tapasztalatuk az online élelmiszer-házhozszállításban, azonban ennek kiépítése és üzemeltetése rendkívül költséges. Gehrig szerint a Lidl soha nem lesz egy Amazon vagy Alibaba és nem is gondolja úgy, hogy egy-egy új üzleti szegmensben mindig az elsőnek kell lenni.

Házhoz megy a brit Aldi

Azonban időközben több konkurens, így például a brit Aldi-leány már lépett - a boltlánc a Deliveroo futárcéggel társult élelmiszerek házhoz szállítására Nagy-Britanniában, felismerve, hogy a koronavírus-járvány miatt felpörgött szolgáltatás vélhetően továbbra is népszerű marad.

Az áruházlánc az indulásnál 150 alapvető terméket kínált a vevőknek, amelyeket a Deliveroo mobiltelefonos alkalmazásának segítségével lehet megrendelni, és 30 percen belül megérkezik. Egy másik kiskereskedelmi szaklap, a The Grocer pedig arról számolt be, hogy az Aldi logisztikai partnere házhozszállítási üzletágat hozott létre.

Tovább pörög az online értékesítés

Az adatok azt mutatják, egyre több vásárló fordul az internethez a termékek beszerzésekor: az Alvarez & Marsal tanácsadó cég és a Retail Economics kutató cég felmérése szerint több mint 17 millió brit mondta azt, hogy tervezi az online vásárlásra való végleges átállást a koronavírus-járvány miatt. Azok a vásárlók, akik a vírust nagyon kockázatosnak tartják, majdnem négyszer nagyobb valószínűséggel változtatják meg a bevásárlási szokásaikat hosszú távon.

A kutatás szerint a hosszú távon változtatók csoportjába tartoznak azok is, akik egyébként nehezen alkalmazkodtak például az online bankoláshoz vagy az internetes vásárláshoz, azonban a járványhelyzet rákényszerítette őket, hogy módosítsanak a szokásaikon. Ezekhez az új szokásokhoz pedig ragaszkodnak. Az új vásárlói réteg megjelenésével az online kiskereskedelem bevétele további 4,5 milliárd fonttal nőhet az idén az Egyesült Királyságban, annak ellenére, hogy a fogyasztók minden, a nem élelmiszereket érintő kiadásukat csökkentették. Az online boltok mellett szól, hogy a megkérdezettek közel fele, 48 százaléka mondta azt, hogy az olyan forgalmas helyeket, mint a nagy bevásárlóközpontok, tervezi elkerülni. A kutatás szerint ezért várható, hogy a cégek reagálnak majd a vásárlási szokások megváltozására és változtatnak a működési modelljükön.

Online boom itthon

A koronavírus-járvány Magyarországon is megdobta az online forgalmat. A hivatalos KSH-adatok szerint az idei első félévben az internetes és csomagküldő kiskereskedelmi forgalom 49,5 százalékkal emelkedett, szemben a komplett ágazat által elért - a koronavírus-járvány miatti boltbezárások miatt - mindössze 1,3 százalékos növekedéssel.

Az online boltot működtető magyar boltláncoknál jelentős forgalomnövekedést generált a járványhelyzet. Pártos Zsolt, a magyar Tesco első embere a Napi.hu-nak azt mondta: jelentősen nőtt az érdeklődés az online bevásárlási szolgáltatás iránt. Míg a karácsonyt megelőző időszakban a felfutás egyenletesnek mondható és nagyjából 2 hétig tart, addig a járványhelyzet elején több mint 6-8 héten keresztül is tapasztalták a megemelkedett érdeklődést. Szerinte fontos fejlemény, hogy a kezdeti felfutást követően az online csatorna növekedése hosszabb távon is felgyorsult a vásárlói igények miatt. Pártos Zsolt azt is elmondta, hogy a járványhelyzet legdurvább - márciusi és áprilisi - hetei után nem esett vissza komolyabban az online forgalom, igaz, a növekedés üteme visszafogottabb lett.

Ezzel összhangban alakult a házhozszállítási szolgáltatását júliusban a Velencei-tó környékére kiterjesztő Spar online forgalma is. Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője a Napi.hu-nak augusztus elején azt mondta, hogy az elmúlt hónapokhoz képest minimálisan csökkent az online forgalom. A márciusi, áprilisi extrém kereslethez képest normalizálódni látszik a piac, de a boltlánc mindenképpen növekedésre számít ezen a területen. Ahogy a Drogerie Markt is, utóbbi boltlánc konkrét számok említése nélkül közölte, hogy százalékban mérve három számjegyű bővülés várható az online bolt esetében. Az Auchan is rákapcsolt, a cég augusztustól országosan elérhetővé tette az online boltját.