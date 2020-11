A Twitter kész kicsavarni Trump kezéből az elnöki fiókot

A Twitter és a Facebook január 20-án átadja a @POTUS-fiókok ellenőrzését a Biden-adminisztrációnak - közölte két közösségi médiás cég szombaton. A President of the United States nevű felhasználókat jelenleg Donald Trump elnök a saját személyes fiókjainak újraposztolására használja.

Ha volt cég, amelyiknek már Donald Trump megválasztása előtt egyszerre kellett szégyenkezni és számolgatnia a plusz bevételeket, az a Twitter volt. Előbbi oka az volt, hogy az álhírek ellen nem tudtak vagy akartak kellő mértékben fellépni, ami miatt sorozatosan támadták őket a médiában, nemzetközi fórumokon, de még kormányfői nyilatkozatokban is. Másrészről viszont Trump rendszeres üzenetfolyamai, viccelődései vagy kirohanásai milliószámra vittek felhasználókat a platformra.

Az új közösségi médiás korszakban az elnöknek már a Facebook és a Twitter is biztosít egy hivatalos fiókot, a @POTUS-t (a President of the United States, vagyis magyarul: az Egyesült Államok elnöke), amelynek közel 33 millió követője van utóbbi szolgáltatónál. Érdekesség, hogy különböző mérések szerint Trump 88,9 milliós privát, de nyilvános felülete és az elnöki között jelentős különbség van a felhasználók között. Nem véletlen, hogy az elnök az elmúlt években leginkább arra használta a pozícióhoz járó felhasználót, hogy újraposztolta csak a sajátján megjelent üzeneteit.

Most viszont ezen követőktől el kell búcsúznia Trumpnak, aki a mai napig nem ismerte el vereségét a november 3-i választás után: a fiókokat jövő januárban megkapja Joe Biden és csapata. Ugyanígy felesége Jill Biden átveheti a first lady Twitter- és Facebook-oldalának kezelését.

A Politico korábban arról számolt be, hogy a @POTUS Twitter kezelő átadásához nincs szükség az információk megosztására a távozó Trump-csapat és a bejövő Biden-csapat között. Most ezt a Reutersnek is megerősítették.