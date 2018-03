Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Durva, miket tárol rólunk a Facebook - érdemes lépni

A Facebook applikációja olyan adatokat is tárolhat a felhasználókról, amelyekre álmunkban sem gondoltunk volna - írja az Index.hu.

Évekre visszamenőleg minden telefonhívásunkról tudhat a Facebook, ha engedélyt adtunk az applikációnak a mobilunkon, hogy hozzáférjen ezekhez az információkhoz. Ott vannak a Facebook adatbázisában a nevek, telefonszámok, és minden egyes beszélgetés hossza, és az utóbbiból akár a kapcsolat jellegére is következtetni lehet - olvasható a portálon, ahol azt is megmutatják, hogyan lehet másolatot kérni a Facebookon tárolt adatokról.

Felhasználók közzétett beszámolói alapján egyeseknek egészen 2015-2016-ig visszamenően megtalálhatók a hívásadatok a személyes adatbázisban, a hívásokon kívül az sms-ek és mms-ek is.

A beszámolókból az is kiderül, hogy az olyan emberekkel lebonyolított telefonhívások is szerepelnek a Facebook listáján, akik egyébként nincsenek is fent a Facebookon.

Ezt a Facebook úgy tudja elérni, hogy az emberek éppen azért adnak hozzáférést telefonjukhoz, hogy minél könnyebben létesítsenek másokkal kapcsolatot.

Ez ugyanakkor csak az Androidot használókat érinti, az iOS-felhasználóknak nincs okuk az aggodalomra. Az Apple mobilos operációs rendszere sohasem adott titokban hozzáférést a hívásokhoz és üzenetekhez

- írja az Index.hu.

A hét elején robbant ki a botrány, hogy a Facebook mintegy 50 millió profil adatainak elemzésével próbált többet megtudni az amerikai választók politikai nézeteiről.

A kép forrása: Pixabay

