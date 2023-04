Az Elon Musk vezette SpaceX csütörtökön sikeresen elindította a világ eddigi legnagyobb Starship nevezetű űrrakétáját.

Először vetette be az űrhajózási vállalat az új, nagy teljesítményű Super Heavy hordozórakétával közösen a Starshipet egy személyzet nélküli tesztrepülésen, amely percekkel később azzal végződött, hogy felrobbant az égen.

A SpaceX élő közvetítése a felszállásról azt mutatta, hogy a rakéta a kilövőtoronyból felemelkedett, miközben a hajtóművei lángcsóvában és gomolygó gáz- és vízgőzfelhőben keltek életre – írja a Reuters.

A kilövést hétfőre tervezték, de egy befagyott szelep miatt nem tudták feltölteni üzemanyaggal a rakétát, ezért elhalasztották a kilövést.

A SpaceX évek óta kísérletezik az űrhajó prototípusával, csütörtökön viszont a teljesen összeszerelt Starship indult útnak; a legnagyobb és legerősebb rakéta, melyet valaha a levegőbe repítettek.

Az űrhajó közel 32 kilométert ért el a szétesése előtt. A SpaceX illetékesei pezsgőt bontva ujjongtak az eredménynek, hogy a Starship és a gyorsítórakéta első alkalommal emelkedett fel a földtől egy látszólag hibátlan indítással, és sikeres tesztrepülésnek nyilvánították a rövid repülést.

A SpaceX dolgozói a közvetítés alatt a vállalat Los Angeles melletti központjában tömegbe verődve együtt nézték a rakétakilövést, és vadul éljeneztek, amikor a rakéta elhagyta az indítótornyot, és akkor is, amikor az felrobbant az égen.

A SpaceX fő mérnöke, John Insprucker, aki a közvetítés egyik kommentátoraként szolgált, azt mondta, hogy a tesztrepülés rengeteg fontos adattal szolgál, ami megnyitja az utat a vállalat számára a további tesztek folytatásához.

Elon Musk, a SpaceX alapítója és vezérigazgatója a Twitteren közölte, hogy a Starship következő tesztindítására „néhány hónapon belül” kerül sor.

„Gratulálunk a SpaceX csapatának a Starship izgalmas tesztindításához! Sokat tanultunk következő tesztindítás előtt, ami néhány hónap múlva lesz” – írta a SpaceX tulajdonosa.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK