Ezek a Samsung Galaxy S10 legjobb funkciói - két Apple-használó szerint

A Samsung - a 10 éves születésnapjára - márciusában állt elő a Galaxy S10 szériával, amit a Napi.hu is tesztelhetett. Mivel a specifikációkról már megjelentek elemzések, ezért úgy döntöttünk, hogy cikkünkben inkább arra fókuszálunk, ami a leginkább megfogott bennünket, illetve a környezetünkben élőket. A telefonokat két Apple telefonhoz szokott kolléga tesztelte.

Első lépésben a telefonokra történő adatátvitel történt, ami - vélhetően manapság nem meglepően - teljesen simán, gyorsan és egyszerűen ment, tehát ha valaki pont e telefonok láttán váltana a jól megszokott iOS rendszeréről Androidra, ez véleményünk szerint nem fogja akadályát képezni.

A telefon zárolásának feloldására az arcfelismerést állítottuk be, egyik, az S10+ esetében egy másik, nem biometrikus zárfeloldással párosítva, míg az S10-nél csak az arcfelismeréses zárfeloldást használtuk. Itt pozitívumként jegyeznénk meg, hogy próbáltuk becsapni az arcfelismerőt - lehet, hogy a telefon számára nagyon primitív módon -, de nem sikerült, így a tapasztalataink azt mutatták, hogy ez a zárolás jól működik, a feloldás pedig minden esetben - még teljes sötétben, csak a telefon fényénél is - működött, de csak akkor, ha a fényerőt maximálisra állítottuk. Ezt a mozdulatot sajnos meg kell szokniuk azoknak, akik sötétben használják az arcfelismerőt.

Mindhárom telefonnál - de leginkább az S10 és S10+ modelleknél - környezetünkben és a használat során is egyértelműen a kamerák minősége volt a sztár: lélegzetelállítóan szép képeket lehet velük készíteni, és az valóban nem túlzás, hogy amatőr fotósként is meglehet az az illúziónk, hogy profi képeket készítsünk. Egyébként a Galaxy S10 6,1 colos, az S10+ 6,4 colos Dinamikus AMOLED Infinity O kijelzővel rendelkezik, amelybe szenzorok és kameratechnológiák egész sorát integrálták. De lássuk a részleteket.

A Galaxy S10+ modellben öt darab kamera található:

a hátlapon van egy dualpixel 12 megapixeles, optikai stabilizátorral ellátott, széleslátószögű, f/1.5 vagy f/2.4 közötti rekeszértékű autófókuszú kamera;

van egy dualpixel 12 megapixeles, optikai stabilizátorral ellátott, széleslátószögű, f/1.5 vagy f/2.4 közötti rekeszértékű autófókuszú kamera; egy 12 megapixeles, f/2.4 autófokuszú, optikai stabilizátorral ellátott teleobjektíves kamera;

és egy 16 megapixeles, f/2.2 rekeszértékű, ultraszéles látószögű, fix fókuszú kamera, látómezője az emberi szemhez hasonlóan 123 fokos, így pontosan az kerül a képre, amit a felhasználók látnak;

az előlapon pedig van egy 8 megapixeles, f/2.2 autófókuszú, RGB-színmélységérzékelő kamera;

pedig van egy 8 megapixeles, f/2.2 autófókuszú, RGB-színmélységérzékelő kamera; és egy szelfikamera, amely duálpixel, 10 megaxpixeles, f/1.9 rekeszértékű autófókuszos kamera.

A 12 megapixeles széles látószögű és a teleobjektíves kamerákkal kombinálva kétszeres optikai nagyítást lehet elérni. (Ez a két kamera egyébként az S10-es modellen is megtalálható.) Ezzel egészen messziről is nagyon jó képeket lehet készíteni, a maximális zoomolás mellett is csak minimálisan esik szét a kép.

A tesztképünkön Budáról fotóztunk át Pestre az Erzsébet-híd lábánál, az első fotó nagy látószögű módban készült, míg a másodiknál ráközelítettünk a pesti oldalon lévő óriásplakátra. A plakát feliratai szabad szemmel nehezen voltak kivehetők, de maximális zoom-nál el lehetett azokat olvasni.

A kamerákat illetően a három modell között annyi a különbség, hogy az S10-es modellen a nagyobb testvéréhez képest eggyel kevesebb kamera van, mégpedig az előlapi kamerákból van kevesebb, az S10e-n pedig az S10-zel megegyező előlapi kamera mellett a hátlapon csak egy széleslátószögű és egy ultraszéles látószögű kamera található, amelyek egyébként megegyeznek a két drágább modellen találhatókkal. Az S10e-ben nincs kétszeres optikai zoom.

Az S10+ - de ebben nagyon hasonló volt a tapasztalatunk az S10-es modellel is - nagyon éles, élénk színű és nagyon részletes képeket készít. Íme, néhány példa:

A Samsung S10+ kameráit láthatóan az sem zavarja, ha a Nappal vagy valami szembe tükröző erős fénnyel kerül szembe (ami fotózáskor általában egy no go zónának számít):

A telefonokon rengeteg effekttel lehet játszadozni. Gasztrokalandorok számára van egy úgynevezett food effekt, ami lényegében egy olyan protré mód, ami elhomályosítja a hátteret és a színeket kiemeli:

Az előlapi kameráknál egyedül az S10+ modellen található dupla kamera, amely már 4K-ban is tud felvételt rögzíteni, ám egyéb szakportálok, amelyek mélyebb elemzésnek vetették alá ezeket a kamerákat, azt állítják, hogy az az extra kamera nem ad annyi pluszt a képekhez, amit az S10 egy darab előlapi kamera ne tudna.

A videós tulajdonságok között kiemelkedik a szuperlassítás, amely a korábbi Galaxy készülékekhez képest több, 0,8 másodpercnyi felvételt tud lelassítani. Ezzel már remek felvételek készülhetnek, akár labdázó gyerekekről, de elég látványosak a sportolás közben készített videók is.

Az S10e-nek 5,8 colos Super AMOLED Infinity O lapos kijelzője van, az elején egy kamerával. Szintén van benne ujjlenyomatolvasó a bekapcsológombjába építve és különféle trendi színekben kapható. Ebben a készülékben is van egy szuperszéles látószögű és egy normál lencsés kamera, viszont nincs benne 2-szeres optikai zoom. A hátlapi kamerarendszer két érzékelőt tartalmaz, az előlapon csak egyet találunk, és az ujjlenyomat-olvasó szenzor sem ultrahangos.

Illetve nem kapott edge, azaz lekerekített éleket - ez azonban nem feltétlenül nagy baj, mert ha egy olyan tokot teszünk a mobilokra, amelyek tényleg védik a telefont egy esetleges leejtéstől, akkor ennek a funkciónak a használata akadályokba ütközik. Bár szép telefonokról van szó, így esetleg sajnálhatjuk azokat "betakarni" egy tokkal, de az áruk esetleg meggyőzhet minket ennek szükségességéről: a függetlenített, szolgáltatói szerződéshez nem kötött készülékek ára ugyanis a Galaxy S10+ esetében 999 dollártól (344 990 forint), a Galaxy S10 esetében 899 dollártól (309 990 forint), az S10e esetében pedig 749 dollártól (257 990 forint) indul.

Az S10+, de még az S10 sem éppen egykezes telefon, aki esetleg először találkozik hasonló méretű, ráadásul a teljes képernyőt befedő képernyővel, annak először szokatlan lehet. A Samsung már a korábbi készülékek esetében is igyekezett a legtöbbet kihozni az edge képernyőből. Ezért kapott például külön menüt az oldalsó sáv, amelyet azonban kezdetben akaratlanul is elő lehet hozni.

Bixby A Galaxy S10-ek egyik nagy dobását, Bixbyt, a virtuális asszisztenst, nem teszteltük az idő rövidsége miatt. Bixby egyébként képes a felhasználók napi rutinját megtanulni, személyre szóló javaslatokat adni, de előre be is lehet programozni különféle rutinokat.

Nyüstölhetőség

Ami a telefonok nyüstölhetőségét illeti, maximálisan meg lehetünk elégedve, hiszen nagyon jól bírták az intenzív használatot. Az S10 modellekről a gyártó azt írja, hogy a telefonokban lévő akkumulátorok akár a 24 órás használatot is kibírják egy töltéssel, ami az intelligens akkumulátornak köszönhető. Ez a gyártó szerint annyit jelent, hogy mesterséges intelligencia alapú szoftver fut az S10 modelleken, ami a felhasználó szokásainak megfelelően optimalizálja az akkumulátor, a processzor és a memória teljesítményét, azaz a nem használt applkiációkat például leállítja.

Az S10+ modellben lévő 4100 mAh-ás akkumulátorok esetében például a Tom's Gude nevű szakportál, amely rendszeres teszteket hajt végre mobiltelefonok akkumulátoraival azt találta, hogy nagyon intenzív használat mellett is kitart az S10+ töltése 12,5 órán át, amivel a ebből a szempontból a legjobbak közé került.

A saját tapasztalatunk azt mutatta mind a három S10-es modellnél, hogy a fent említett teszthez képest enyhébb leterhelés mellett kényelmesen átvészelhetjük a napot anélkül, hogy a telefon töltöttsége miatt kellene aggódnunk. (Azt érdemes megjegyezni, hogy az S10 és az S10e kisebb, 3400, illetve 3100 mAh-s akkumulátorral jönnek.)

Szintén pozitívum, hogy az S10-es modellek 2.0-s vezeték nélküli töltésmegosztási funkcióval is rendelkeznek, vagyis a Galaxy S10 egyszerre tudja tölteni saját magát és egy másik, Qi wireless szabvánnyal kompatibilis eszközt is, például bluetoothos füllhallgatót, vagy egy másik telefont.

Tárhely

Ami némi "sokkot" eredményezett, az az S10+ maximális tárhelykapacitása. Ennél a modellnél ez ugyanis elérheti a 1,5 terrabájtot (TB) is - igaz ezt úgy, hogy e modell bizonyos készülékei 1TB belső tárolókapacitással is rendelkezhetnek, amely további 512 GB-tal bővíthető microSD-kártya segítségével. Az S10+ egyébként a 1,5 TB-ra bővíthető 12 GB RAM-mal felszerelt csúcsmodell mellett 128, illetve 512 GB-os belső tárhellyel és 8 GB RAM-mal van ellátva. Az S10 esetében 128 és 512 GB-os belső tárhely és 6, illetve 8 GB RAM társul, míg az S10e esetében 128 és 256 GB belső tárhelyhez adnak 6, illetve 8 GB RAM-ot. Mindkét utóbbi modellnél a tárhelyet szintén ki lehet bővíteni microSD-kártyával.

Ami még jól jöhet

A Galaxy S10-es modelljei dual sim-mel jönnek, ami azoknak jöhet jól, akiknek két előfizetésük van. Ez azonban azt is jelenti, hogy választani kell a két sim-kártya használata és a microSD-kártya használata között, miután az egyik sim helye az microSD helyén van.

Szintén pozitívumként értékeltük az intelligens wifit, ami egyrészt zökkenőmentesen tud átváltani a wifi és az LTE hálózatok között, másrészt figyelmeztet, ha potenciálisan kockázatos wifikapcsolatot észlel. Emellett a biztonságot szolgálja még az úgynevezett Knox-rendszer, ami a gyártó szerint a telefonon lévő érzékeny személyes adatokat védi az illetéktelen behatolóktól.

A Galaxy S10-es telefonok kijelzőjében emellett van egy olyan ultrahangos ujjlenyomat-olvasó is, amely az ujjlenyomat vonalait 3D-ben olvassa be, így telefonon tárolt adatok egy zárható széf védettségi szintjét kapják - legalábbis a Samsung szerint.

Vezeték nélküli zenehallgatás vagy telefonálás

A telefonok AKG-hangszóróinak hangminősége is nagyon jó, nem okozott csalódást. A tesztelés során kipróbálhattuk a Galaxy Buds bluetoothos füllhallgatót is, ami szintén AKG gyártmány és jó hangminőséget produkál. A vezeték nélküli fülhallgató nagyon könnyen csatlakoztatható a telefonhoz, nem kell külön feltelepíteni. Szintén nagy pozitívum, hogy nagyon jól illeszkedik a fülbe, könnyű, szinte észre sem lehet venni használat közben, a szilikongyűrűknek köszönhetően pedig a külső zajt is egészen jól kiszűri - persze nem teljesen, mert a teljes zajkizárás például utcai közlekedés vagy futás közben balesetveszélyes lenne.

A füleseken touchpadek vannak, amelyek négy gesztust tudnak értelmezni. Egy szimpla érintésre az éppen hallgatott zeneszám leáll, két koppintásra a következő számra, három koppintásra az előző számra ugorhatunk. A nyomva tartásra pedig felhasználót választhatunk, ami a "Beállítások" menüpontban módosítható appon belül.



A fülhallgatókat nemcsak zenehallgatáshoz, hanem telefonáláshoz is lehet használni. Ez esetben a híváshoz kétszer kell megérinteni a fülhallgatót, az elutasításhoz pedig elég a nyomva tartás. A telefonálásnál azonban előfordult - mint vélhetően sok más bluetoothos fülhallgatónál - hogy a hang minősége nem volt jó, szakadozott, így vissza kellett váltani a hagyományosabb telefonálásra.

A fülhallgatók egy kis kapszulaszerű tokban jönnek, amelyek minden alkalommal, ha visszatesszük a fülhallgatókat a tokba, töltődnek. A tok USB-kábellel hálózatról, de a Samsung telefonjairól is tölthetők. A kapszulával egy töltéssel a fülhallgatókat háromszor lehet feltölteni a gyártó közlése szerint.

A Samsung szerint akár hat órás használatot is kibír a fülhallgató egy töltéssel, ami tesztelésünk ideje alatt nagyjából meg is felelt a valóságnak. Az eszköz minden Android 5.0-t, vagy annál frissebb rendszert használó eszközzel kompatibilis. Az árát viszont kissé magasnak találtuk a maga ajánlott 48 990 forintjával, igaz olcsóbb, mint az Apple AirPodsa - végül minden relatív.