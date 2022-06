A Telekom több körben, SMS-ben keresi meg azon ügyfeleit, akiket a változás leginkább érinthet: akik az elmúlt időszakban mobilinterneteztek a 3G hálózaton, és a készülékbeállításuk, a régi SIM kártyájuk vagy a legfeljebb 3G-képes készülék használata miatt a lekapcsolás után nem érnék el a Telekom mobilinternet szolgáltatását.

Ezen felül a Telekom létrehozott egy weboldalt, ahol praktikus információkkal látja el az érdeklődőket, hogy megállapíthassák, őket érinti-e a technológiaváltás. A honlap segítségével az ügyfelek ellenőrizhetik, hogy 4G- illetve 5G-képes-e a készülékük és a SIM kártyájuk, és hogy milyen hálózatra kapcsolódik. Ezt követően útmutatást kapnak a készülékbeállítások esetlegesen szükséges módosításához (pl. a készülék beállítása ne kizárólag a 3G hálózat használatát engedélyezze).

A régi SIM kártyákat a Telekom üzletekben vagy online igénylés esetén futáros kiszállítással díjmentesen cserélik újra.

A szolgáltató javasolja, hogy mindenki ellenőrizze készüléke beállításait, érdemes gondolni az idősebb családtagok által használt, gyakran régebbi típusú eszközökre is.

Készülékcsere-program



A Magyar Telekom csatlakozott az NMHH (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) mobilkészülékcsere-támogatási programjához is, így február 14-től a Telekom üzletekben is kérhető a bruttó 20 ezer forintos támogatás régi, 3G-képes mobilkészülék 4G- vagy 5G-képes készülékre való cseréjénél. Május 9-től pedig a 2G-képes mobiltelefonok is lecserélhetők a program keretében, amely a keret kimerüléséig vagy július 17-ig tart.

Miért kapcsolják le a 3G-t



Tekintve 4G mobilhálózatának közel teljes országos lefedettségét és jó minőségét, a szolgáltató a 3G hálózat lekapcsolása mellett döntött, az július 1-től már sehol nem lesz elérhető. (Más szolgáltatók is lekapcsolják a hálózatot - szerk.) A döntésben nem elhanyagolható a környezetvédelmi szempont sem: a hálózat egyszerűsítésével elektromos energiát takarít meg a vállalat. Emellett a korlátos frekvenciakészlet szempontjából hatékonyabb kihasználást jelent, ha a hosszabb távon felszabaduló sávokat a korszerűbb 4G/5G szolgáltatásra lehet majd használni.

A legfeljebb 3G-képes készülékkel rendelkező ügyfelek hangforgalmát a meglévő 2G hálózat át tudja majd venni, hiszen a Telekom ügyfélkörét tekintve a teljes hangforgalom 2,3 százaléka zajlik már csak a 3G hálózaton. Az adatforgalomnak pedig még kisebb aránya, mindössze 0,84 százaléka. Ennek jelentős része már olyan m2m forgalom, melynek kis átviteli igényét a 2G szintén kezelni fogja.