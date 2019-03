Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

IoT: sebességet váltana az AT&T és a Vodafone az autóiparban

Legmodernebb autós technológiák elterjedését gyorsítaná az AT&T és a Vodafone. A két vállalat minőségi és racionális megoldásokat szeretne fejleszteni a hálózatba kapcsolt autók számára, Észak-Amerikában, Európában és Afrikában élő ügyfeleiknek - derül ki a Vodafone közleményéből.

A hálózatba kapcsolt autók számára kifejlesztett, országokon átívelő megoldások bevezetésekor az autóipari vállalatoknak számos kihívással kell megküzdeniük. Minden piac egyedi követelményekkel és szabályozással rendelkezik, és az autógyártók számára nehézséget jelenthet, ha több hálózatüzemeltetővel és kereskedővel kell együttműködniük.

Az AT&T és a Vodafone Business célja a bevezetési folyamat és a hálózattanúsítvány megszerzési folyamatának egyszerűsítése, az üzemeltetés fejlesztése. Chris Penrose, az AT&T IoT Megoldások divíziójának vezetője szerint ez az együttműködés a két cég már meglévő kapcsolatának kibővítése.

Király István, a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese szerint az ilyen együttműködések világszerte az autógyártók és ügyfeleik javát fogják szolgálni: egyszerűsítik a folyamatokat, ezzel felgyorsítva az IoT megoldások alkalmazását ezen a gyorsan változó piacon. A szakember szerint az autóipar az egyik szektor, ahol már ma is számos ilyen megoldással találkozhatunk, a jövőben nem csak a járműben, de a forgalomirányítás technikájában és az infrastruktúrában is egyre több egymással kommunikáló eszköz fog megjelenni. Király úgy véli, a közlekedésnek egy olyan forradalmon kell átmennie a fejlett világban, ami menedzselhetővé teszi a folyamatokat, amiben az 5G is segíthet.

A két vállalat fókuszterületeket is meghatároz az együttműködésben, amelyek az alábbiak:

5G és önvezető jármű technológia;

V2X jellemzők (jármű és egyéb berendezések közötti kapcsolat - "vehicle-to-everything");

fedélzeti szórakoztatóelektronikai megoldások;

alkalmazások és szolgáltatások hálózatba kapcsolt gépkocsik számára;

globális szolgáltatásminőségi modellek;

a hálózatba kapcsolt gépkocsik/okos városok találkozási pontja.

Az AT&T és a Vodafone Business egyaránt kínál hálózatba kapcsolt autókat célzó szolgáltatásokat, valamint autóipari, flotta- és biztosítási termékeket. A két vállalat közel 50 globális autómárkával dolgozik együtt, és több mint 43 millió, jelenleg az utakon futó személyautót és teherjárművet kapcsolt már a hálózatra.