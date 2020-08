Jó hírt közölt a Vodafone: újabb településen kapcsolták fel az 5G bázisállomásokat

A Vodafone bekapcsolta a Siófokon található 5G bázisállomásait, így mostantól a déli part fővárosában is elérhető a Vodafone 5G szolgáltatása - jelentette be a telekommunikációs cég. A csütörtöki sajtótájékoztatón emellett az is kiderült, hogy a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat ÉletMentő applikációja újabb funkcióval bővült, mostantól már chatbot funkció is segíti a felhasználókat.

A Vodafone Magyarország bejelentette, hogy a Siófokon található 5G bázisállomásait felkapcsolta, így a déli part fővárosában már elérhető az újgenerációs mobilhálózat az arra alkalmas készülékekkel. A siófoki állomások már a márciusi 5G frekvencia aukción elnyert 3500MHz-es frekvenciasávot használják. Zöldfordulat a Vodafone-nál

Nagy változások a Vodafone-nál augusztustól A szolgáltató azt is bejelentette, hogy az elkövetkező időszakban felkészítik a Balaton körül lévő bázisállomásait a 700 MHz-es sáv fogadására, amivel a tó és a partvonal egészén elérhető lesz az 5G szolgáltatás az arra alkalmas készülékekkel. A szolgáltatás a tervek szerint szeptember elejétől lesz elérhető, amikor is az NMHH elérhetővé teszi a Vodafone számára a 700MHz-es sávot - mondta el Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vezérigazgatóhelyettese, az igazgatóság alelnöke. A telekommunikációs vállalat továbbá bejelentette, hogy a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat ÉletMentő applikációja újabb funkciója, a chatbot augusztus 6-tól érhető el, melynek köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban tudnak segítséget nyújtani a felhasználóknak, valamint kérdezz-felelek formában az elsősegélynyújtás folyamatát is támogatja a funkció. Fotó: Napi.hu , Szabó Zsuzsanna Az alkalmazást a fél évvel ezelőtti indulása óta eddig mintegy 500 ezren töltötték le és már mintegy 2500 segélyhívás érkezett az appon keresztül - mondta Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, aki szerint ma már az üzleti és a mesterséges intelligencia elemeit is használják az életmentés számos területén. Az ÉletMentő applikációval a Balaton környékén a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát is lehet riasztani, akiknek az Országos Mentőszolgálat tableteket biztosít. Ennek köszönhető, hogy a vízimentők is be tudtak kapcsolódni a digitális mentési rendszerbe és a munkájuk is hatékonyabbá vált - mondta el Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.