Lezárás: így intézheti ügyeit a Vodafone-nál

A Vodafone Magyarország üzletei a március 8. és 22. közötti korlátozások alatt is nyitva tarthatnak, de kizárólag az informatikai és kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás, illetve az azzal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenység üzemel - jelentette be cég.

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a Vodafone Magyarország üzletei a március 8. és 22. között kihirdetett korlátozások alatt is nyitva tarthatnak, de kizárólag az informatikai és kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás illetve az azzal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenység céljából - közölte a telekommunikációs vállalat.

A szolgáltató arra kéri ügyfeleit, hogy az üzleteket csak a fent említett szolgáltatások körébe tartozó, halaszthatatlan ügyekben, minden esetben az egészségügyi előírásokat betartva keressék fel.

Általános ügyintézésre, például számlabefizetésre és vásárlásra továbbra is a My Vodafone applikációt vagy a webes felületet javasolja cég.

A Vodafone Magyarország emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy miután a kormány a digitális oktatásban érintett családokat segítő intézkedésekről szóló tavaly novemberi kormányrendeletet kiegészítette az alapfokú oktatással is, így márciusban a középiskolások és az online oktató pedagógusok mellett az általános iskolai oktatásban résztvevőknek is biztosítja az ingyenes otthoni internet-hozzáférést. Az érintett ügyfeleknek a cég a márciusi számlán 1 havi internet hozzáférési szolgáltatás előfizetési díját egy előfizetési cím tekintetében jóváírja, amennyiben az érintettek a szolgáltató felületein igénylik ezt. A vállalat azon jogosult ügyfeleik számára, akik korábban már jelezték igényüket, a szolgáltató automatikusan jóváírja a márciusi havidíj-kedvezményt is.