Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megváltozik a Google is

Változtatást léptetett életbe a keresőjében a Google, amely a cég szerint a felhasználók érdekeit szolgálja, de többen mégsem örülnek neki.

Bekapcsolta egy rég beharangozott újdonságát a Google, mely szemmel látható hatással van keresések leütése után felbukkanó találati listákra: most már ikonok is megjelennek az egyes linkek előtt, nem csak a mobilos felületen, hanem a számítógépek képernyőin is - írja a hvg.hu.

A változtatás a felhasználóik érdekeit szolgálja, így ugyanis már kattintás előtt jobban beazonosítható, hogy melyik weboldalra is jut a klikkeléssel az ember.

A lépés az adathalász támadások ellen is védelmet nyújthat, hiszen könnyebb leellenőrizni, hogy az eredetileg felkeresni kívánt oldalról van-e szó.