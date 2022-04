A Citizen Lab nevű, digitális jogokat felügyelő csoport hétfőn közölte, hogy figyelmeztette a brit tisztviselőket, hogy a kormányzati hálózatokhoz csatlakozó elektronikus eszközök – köztük a miniszterelnöki hivatalban és a külügyminisztériumban található telefonok – az izraeli gyártmányú Pegasussal fertőzöttek lehetnek. Az NSO Group kiberfegyver-kereskedő cég termékét már 2020-ban telepíthették a dolgozók eszközeire – írja a Reuters.

„Megerősítjük, hogy 2020-ban és 2021-ben megfigyeltük és értesítettük az Egyesült Királyság kormányát a Pegasus kémprogram több feltételezett fertőzéséről a hivatalos brit hálózatokon” – olvasható a blogbejegyzésben. Az NSO tagadta, hogy a Pegasust használták volna ügyfelei brit kormányzati eszközökön. A brit kormány pedig nem kívánta kommentálni a bejelentést.

A Citizen Lab közölte, hogy úgy véli, a miniszterelnöki hivatalhoz kapcsolódó célzott támadást az NSO egyesült arab emírségekbeli ügyfelei végezhették, míg a brit külügyminisztériumi hackertámadás más országokból, többek között Ciprusról, Jordániából és Indiából származik. A vádakra egyedül a ciprusi kormányzat reagált, amely határozottan tagadta, hogy köze lenne az incidenshez.

„Ugyanakkor, hogy elkerüljünk minden további spekulációt a ciprusi kapcsolatról, megjegyezzük, hogy a Ciprusi Köztársaság kormányát, amely minden téren kiváló kapcsolatokat ápol a brit kormánnyal, soha nem keresték meg az illetékes brit hatóságok semmiféle vizsgálattal az adott témában” – közölte Marios Pelekanos kormányszóvivő a Reutersszel.

Az Egyesült Arab Emírségek, Jordánia és India kormányszóvivői nem reagáltak azonnal a kommentárkérésekre.

A hírek szerint a brit miniszterelnöki hivatalhoz köthető hackertevékenységet a brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ vizsgálta, ahol a technikusok több telefont is teszteltek, hogy rosszindulatú szoftvereket keressenek rajtuk – olvasható a New Yorker szintén hétfőn megjelent, az NSO Groupról szóló cikkében –, de az eredmények nem voltak meggyőzőek.

A Pegasus az iPhone-ok távoli feltörésére használható, több országban használták azt civilek, újságírók és üzletemberek telefonjainak feltörésére. Egy szivárogtatásból derült ki, hogy a magyar kormány is megvásárolta a kémprogramot, amelyet később a Belügyminisztérium is elismert. Boris Johnson kormánya nem az egyetlen európai vezetés, amelyet megfigyelhettek: 2021 nyarán kiderült, hogy Emmanuel Macron francia elnök telefonját is feltörték az NSO szoftverével, akkor Marokkót gyanúsították a kémkedési kísérlettel. Az is kiderült már, hogy az Európai Bizottság munkatársait is megfigyelték a programmal.