A koronavírus meglegyintette a Vodafone-t is - mire számíthatnak a magyar ügyfelek?

A Vodafone-t is jelentősen érinti a koronavírus-járvány hatása a 2021-es pénzügyi évében - figyelmeztetett a Vodafone Csoport kedden kiadott gyorsjelentésében. A brit telekommunikációs cég emellett azt is kozölte, hogy a bizonytalanságra való tekintettel útmutatást sem tud adni a várható EBITDA-jával kapcsolatban. A magyar leányvállalatot sem kerülte el a koronavírus-járvány hatása, alig két hónap alatt a bevételkiesés mitegy 5 milliárd forintra ugrott - mondta Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország igazgatóságának alelnöke.

A Vodafone csoport kedden gyorsjelentésében közölte, hogy a jelenlegi értékelései szerint a cégcsoport kiigazított EBITDA-ja stagnálhat vagy a 2020-astól kissé elmaradhat a 2021-es pénzügyi évben. A brit vállalat emellett azt is közölte, hogy a bizonytalanságokra való tekintettel nem tud iránymutatást adni az adózás, kamatok, értékcsökkenési leírás előtti eredményével (EBITDA) kapcsolatban.

A március 31-én zárult pénzügyi évében a Vodafone csoport adózás előtti profitja 795 millió eurót (860,5 millió dollár) tett ki az előző évi 2,61 milliárd eurós veszteség után, amikor is eladta az indiai üzletágát és néhány eszközértékét leírta.

A brit telekommunikációs cég bevétele ebben a pénzügyi évben 3 százalékkal 44,97 milliárd euróra nőtt. A FactSet által közölt elemzői várakozás a MarketWatch szerint ennél kissé magasabb, 45,42 milliárd eurós bevétel volt. A kiigazított EBITDA 2,6 százalékkal 14,88 milliárd euróra emelkedett. A cég 14,8-15 milliárd eurós sávot adott meg korábban a várható profitra.

A brit vállalat szogláltatásainak organikus növekedése pénzügyi évének negyedik negyedévében 1,6 százalékos volt, ami magasabb a 0,9 százalékos elemzői várakozásoknál. A Vodafone emellett a korábban beígért, de már csökkentett 4,5 eurócentes osztalék kifizetéséhez tartja magát.

A cég közölte, hogy az előző évben négymillió ügyfelet sikerült szereznie a korlátlan mobilcsomagjával, miután hat országban sebességhez kötött korlátlan csomagokkal állt elő. Emellett 8 európai ország 97 városában - köztük Magyarországon is - elindította az 5G-s szolgáltatásait is. Nick Read, a Vodafone csoport vezérigazgatója továbbá elmondta, hogy a vállalat a vezetékes és a Gigabites mobilhálózatába, valamint a digitális szoltáltatásokba folytatja a beruházásokat, hogy az ügyfeleknek nagyobb sebességű elérést tudjanak biztosítani, illetve hogy menedzselni tudják az utóbbi időszak megugrott használatát is.

A Vodafone bevételéből 6,5 milliárd eurót a brit piac hozott - ami 3 százalékos növekedést is mutatott -, de továbbra is a német piac a fő bevételi forrás, ami tavaly 12 milliárd euróval járult hozzá a cégcsoport teljesítményéhez.

A gyorsjelentésből továbbá kiderült, hogy a vállalat létrehozta azt a külön céget is, amelyben 58 ezer mobiltronyát fog kiszervezni és amelyet 2021 elején tervez a cég teljes egészében vagy részben értékesíteni. A vállalat új éves költségmegtakarítási célja a következő három éven belül 1 milliárd euró (1,1 milliárd dollár).

A Vodafone részvényei a gyorsjelentés közlését követően 4,9 százalékkal emelkedtek a londoni tőzsdén a Bloomberg szerint.

A koronavírus nagyot fog ütni

A Vodafone csoport szerint a vállalat működési piacain a pandémia gazdasági hatása jelentős lesz - figyelmeztetett Read, miután a nemzetközi utazások összeomlásával szinte eltűntek a roamingdíjak. Emellett hosszabb távú hatást gyakorolhat a fogyasztók korlátozott jövedelemforrása is.

A Vodafone egyik fő piacán, Olaszországban, amelyet a koronavírus-járvány igen komolyan érintett, a negyedik negyedévben az organikus értékesítések 3,7 százalékkal estek vissza - ami viszont kedvezőbb, mint az elemzők által várt 4,6 százalékos csökkenés. Spanyolországban 2,7 százalékos volt a visszaesés, szemben az 5,5 százalékos csökkenést prognosztizáló elemzői várakozásokkal.

A magyar piac is kapott egy pofont

A magyarországi távközlési iparágat is sújtja a koronavírus-járvány miatti válság, az elmaradó bevételek, extra költségek a veszélyhelyzet elrendelése óta eltelt alig két hónapban elérték az 5 milliárd forintot - mondta Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország igazgatóságának alelnöke egy hétfő délutáni online sajtótájékoztatóján. A kiesés többek között abból fakad, hogy a turizmus leállása miatt a roamnig-bevételek szinte tejlesen eltűntek, illetve pénzügyi átütemezésekre is szükség van, miután sokan válnak fizetésképtelenné. A járvány miatt sok vállalat függesztette fel vagy mondta le az előfizetését, a magánszemélyeknél pedig voltak, akik kisebb csomagokra váltottak, felfüggesztették vagy fel is mondták az előfizetéseiket. Ezzel párhuzamosan a Vodafone-nak a hálózati kapacitások fenntartása, bővítése is okoz kiadásokat, hiszen biztosítani kell a megnövekedett ügyféligényeket, amelyeket egyébként Budai J. Gergő szerint eddig sikerrel kezelni is tudtak. Utóbbi az elmúlt időszakben szintén milliárdos tételes kiadás volt. Továbbá költséget jelentenek a különböző lakossági, vállalati kedvezmények is, amelyeket különböző társadalmi csoportoknak nyújtottak a járványra való tekintettel - jegyezte meg.

Budai J. Gergő szerint március közepétől az egyik legfontosabb feladatuk az ország működése szempontjából kritikus mobil- és vezetékes infrastruktúra megbízható és magas minőségen történő üzemeltetése. Elárulta, hogy a kormányzati járványügyi elemzéseket is segítik anonim adatgyűjtéssel.

A koronavírus nem befolyásolta az összeolvadást a UPC-vel

A UPC és a Vodafone összeolvadásával kapcsolatban - amelynek révén a Vodaone részesedése a magyar telekommunikációs szektorban közel 30 százalékosra nőtt - Budai J. Gergő elmondta, hogy azt a koronavírus-járvány nem befolyásolta, hiszen a két vállalat egyesülése, azt követően, hogy az Európai Bizottság is jóváhagyta, már tavaly nyáron elindult. Ennek eredményeként április elsejével a UPC márkanév hivatalosan megszűnt.

A március végén lezárult az 5G frekvenciatenderrel kapcsolatban elmondta, hogy az iparág 128,5 milliárd forintot fizetett be az államkasszába az elnyert sávszélességek után. Ebből a Vodafone 38,5 milliárd forintot fizetett be és összesen 80 MHz-et vásárolt az árverésen, köztük az 5G hálózat bővítését lehetővé tevő 3,6 GHz és a 700 MHz-es frekvenciákból. A megszerzett frekvencia 15 évre, 2035-ig szól, de fennáll a további ötéves meghosszabbítás lehetősége is, 2040-ig. Ennek a díja az első 10 évben havi 100,75 millió forint (kiépítési kedvezménnyel), 2030-tól ennek a duplája lesz. Ehhez adódnak a kiépítés költségei, amelyek pár éves távlatban megközelítik a frekvencia vásárlás összegének milliárdjait - tette hozzá Budai J. Gergő.

A Vodafone Magyarország igazgatóságának alelnöke megjegyezte továbbá, hogy a frekvenciákra kifizetett összeg nem befolyásolta a cég jelenlegi terveit, miután az aukcióra már régóta készültek, így az ehhez szükséges anyagi forrásokat is előre elkülönítették.

Mikor lehet országos 5G-s lefedettség?

Arról, hogy Magyarországon hogy alakulhat az 5G lefedettség Budai J. Gergő elmondta, hogy az újgenerációs hálózat szigetszerű terjeszkedéssel bővülhet és valószínűleg először a nagyobb városokban és ipari parkokban, egyetemeken lesz elérhető Magyarországon. Jelenleg 38 - többségében budapesti - bázisállomás közelében van 5G elérés. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a járványhelyzet miatt minden ezzel kapcsolatos eddigi terv kiszámíthatatlanná vált, sok tesztelés is csúszik, mert most az elsődleges prioritás az, hogy a hálózatok mindenhol működhessenek. A lakosság részéről egyébként meglenne az érdeklődés az 5G-s telefonkészülékek iránt.