A profik most készülnek a földindulásra

A legnagyobb hedge-fundok kezelői úgy érzik, hogy a tőzsdék száguldását egyáltalán nem indokolják a globális gazdaság pocsék számai és ezért készülnek az újabb hatalmas tőzsdei lejtmenetre. A baj csak az, ha ennyien készülnek valamire, az sokszor nem következik be.

A régi tőzsdei bölcsesség szerint a piac arra szeret elmozdulni, amerre a legnagyobb fájdalmat tudja okozni a lehető legtöbb befektetőnek. A jelek szerint ez az irány most az emelkedés lehet, a legtöbb neves hedge-fund ugyanis látva a gazdaság gyenge és a piacok jó teljesítményét arra fogad, hogy jön egy a februári márciusi eladási hullámhoz hasonló következő lejtmenet a tőzsdéken a Financial Times beszámolója szerint.

A hedge-fund menedzserek egy része úgy véli a lap szerint, hogy a befektetők az elmúlt 10 évben túlságosan is hozzászoktak ahhoz, hogy a pénzkereset legegyszerűbb formája a korrekciókban való vásárlás. Ez egészen eddig kifizetődőnek tűnt, hiszen az amerikai részvénypiac 2009 tavasz óta előbb utóbb minden visszaesést követően magasabb szintre kapaszkodott vissza. Azonban pont emiatt a megszokás miatt a pesszimisták szerint a vásárlók túlzottan is bíznak abban, hogy a koronavírus miatti lezárások vége után gyorsan talpra állhat a globális, illetve az amerikai gazdaság.

Az S&P 500-as részvényindex március közepi mélypontja óta története legjobb 50 napos szériáját tudhatja maga mögött, s szerdán záráskor értéke már csak 8 százalékkal maradt el február közepén elért történelmi csúcsától.

Nem tükrözi a fundamentumokat

A piacok tökéletesen vannak árazva, azonban a részvénypiacokon tapasztalt stabilitás nem tükrözi a munkaerőpiac veszteségeit, s azokat a csődöket, amelyek még előttünk állnak - mondta a lapnak Danny Young, a Dymon Asia Capital szingapúri hedge-fund alapító partnere. Ők mindenesetre eladási opciókat vásároltak részvényindexekre és a kockázati étvágyra érzékeny devizákra, mint például az ausztrál dollár és a koreai von. Úgy vélem, idén még láthatunk újabb mélypontokat a részvénypiacokon. Akárcsak márciusban, az árak nem térhetnek el túlságosan sokáig a fundamentumoktól - mondta.

De nem csak ő, más alapkezelők is eléggé aggódnak a piac gyors felpattanása miatt. A szakmában nagy hírnévnek örvendő Stanley Druckenmiller például úgy nyilatkozott, hogy szerinte még várható egy komolyabb vállalati csődhullám és a V-alakú kilábalás nem más, mint a fantázia szüleménye.

Paul Singern, az Elliott Management nevű hedge-fund vezetője pedig azt írta befektetőinek, a mostani gazdasági lejtmenet hatása mélyebb, mint a 2008-as pénzügyi válságé. Ő úgy látja, hogy a végső irány egy a februári csúcsokhoz képesti jó 50 százalékos esés lehet a globális részvénypiacok számára. Az alapjuk egyébként az első negyedévben elég sokat nyert a részvénypiacok és a hitelpiacok esésére nyitott fedezeti ügyleten. Most azt keresik, hogy tudnának megint ilyen pozíciókat nyitni, azonban mivel sokan gondolkodnak ebben az irányban, az ilyen pozíciók nyitása drágábbá vált.

A nagy eltérést a piacok a gazdaság teljesítménye között számos adat alátámasztja. 40 millió amerikai jelentkezik munkanélküli segélyért, miközben az eurózóna gazdasága a második negyedévben várhatóan rekordmértékű visszaesést kel elszenvedjen. Ehhez képest a részvénypiac 440 százalékot emelkedett március végi mélypontja óta. Az S&P 500-as index 12 havi előretekintő árfolyam/nyereség hányadosa (P/E) a FactStet gyűjtése alapján jelenleg 22 körül van, ami a 2000-es évek elején a dotcom lufi idején megszokott értéket súrolja.

Él a még a Fed-put?

Yong szerint a befektetők lassan ráébrednek arra, hogy az úgynevezett "Fed-put"-nak is megvannak a hatásai. A Fed-put kifejezést arra a helyzetre használják a befektetők, amit 2009 óta lehetett tapasztalni. Nevezetesen, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény addig minden esetben komoly lazításokkal sietett a piac védelmére, ha az árfolyamok nagyobb esésbe kezdtek a tőzsdén. Yong úgy véli, a piac hisz benne, hogy a Fed nem konvencionális eszközeimnek, illetve az amerikai költségvetési segélycsomagjainak a hatása végtelen, azonban ez nem így van.

A Morgan Stanley adatai szerint az ügyfelei közül a hedge-fundok már 40 milliárd dollár értékben halmoztak fel az Euro Stoxx 50-es index esésére játszó határidős pozíciókat. A JPMorgan pedig arról jelentett, hogy a globális makro hedge-fundok nagyon drasztikus mértékben csökkentették idén részvény kitettségüket.

Seema Shah, a Principal Global Investors nevű hedge-fund szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy a negyedik negyedévben jöhet el az a pont, amikor a munkanélküliség második és a csődök egy újabb hulláma komoly bajokat okoz majd a részvénypiacon. Nagy visszaesésre készül a lap szerint a Fasanara Capital nevű hedge fund is, ők már tőkéjük 70 százalékát tartják készpénzben és készülnek a nagyobb törésre a piacokon. Az ő szakértőik szerint nagy a veszélye, hogy a járvány miatt egy deglobalizációs hullám indul, amelynek következményeként erősebb lesz az inflációs és a kormányok erőteljesebben be fognak avatkozni a technológiai cégek működésébe. Ők annak a veszélyét is látják, hogy esetleg egy 2008-hos hasonló likviditási válság is kialakulhat a piacon.