A világ legismertebb kriptovalutája, a bitcoin átlépte a 30 ezer dolláros határt, ami előző év júniusa óta a legmagasabb szintet jelenti. A cikk írásásakor 30 087 dolláron lehet vele kereskedni a TradingView adatai szerint.

A bitcoin december 31. óta 82 százalékot emelkedett, ami jelentősen felülmúlja a Nasdaq 100 technológiai index 19 százalékos emelkedését.

Az arany, a befektetők másik kedvence idén 9,6 százalékkal emelkedett – írja a Bloomberg.

A bitcoin már túlszárnyalta azt a szintet, ahol a Three Arrows Capital fedezeti alap tavaly nyáron bekövetkezett összeomlásakor állt – mégis több mint 50 százalékkal marad el a 2021 novemberében elért történelmi csúcsától.

Egyes szakértők úgy vélekednek, hogy a kiugrásnak nincs egyértelműen beazonosítható katalizátora, de nyilván nem teljesen független az elmúlt hónapok bankcsődjeitől, azaz, hogy

a hagyományos bankrendszerekbe vetett bizalom is meginoghatott. A recessziós félelmek, valamint a befektetőket inkább olyan eszközök felé terelték, amelyek a nehéz időkben is meg tudják őrizni értéküket.

„A bitcoint megbízható értékőrzőnek is tekintik, amelyből hiányoznak azok a problémák, amelyek a pénzed harmadik félnél vagy banknál való tárolásából származnak. Ezt támasztja alá az is, hogy 2021 óta csökken a korreláció a részvénypiacokkal.

– jelentette ki Richard Mico, a fizetési infrastruktúrákat kínáló Banxa amerikai vezérigazgatója a Coindesk cikke szerint.

A rali azonban a tartósan alacsony likviditással is magyarázható, ami a medvék szerint torzítja az árazást, és gyors visszafordulást is okozhat, ha a központi bankok határozottan kiállnak az infláció elleni küzdelem mellett.

Az elemzők is felhívják arra a figyelmet, hogy az alacsonyabb kereskedési volumen mellett az áringadozások is sokkal drámaibbnak tűnhetnek.

A technikai mintákat követő kereskedők most a 30800 dolláros területet tekinthetik meg első potenciális célként, amelyet a 31200 dollár követhet, ami pszichológiai szempontból újabb fontos küszöb lehet.

– mondta Mati Greenspan, a Quantum Economics vezérigazgatója. Az ellenállás már három hete folyamatosan épül, és most végre áttört – tette hozzá.

Más jelentős kriptovaluták is szintén árfolyam-emelkedésnek örülhetnek, mint például az ETH, amely átlépte az 1900 dolláros határt, cikkünk írásakor 1918 dollláron állt.

A népszerű láncon belüli kriptoelemző, Willy Woo úgy gondolja, hogy bizonyos mutatók arra utalnak, hogy a bitcoin (BTC) nagy lépésre készül.

Woo egymillió Twitter-követőjének arról beszélt, hogy minden jel arra mutat, hogy a BTC újrafelhalmozási szakasza elkezdődött.

Az elemző azt is mondja, hogy „április érdekes hónap lesz” a BTC számára, szerinte az eladók 40 000 dollárig nem lépnek a piacra. Úgy véli, a bitcoin az elmúlt néhány hónapban már elérte a medvepiaci mélypontot, és most új szakaszba lép.

April will be an interesting month to watch. Orderbook liquidity is thinning out, and a big liquidity gap from here to $40k.



Volatility ramping up is a near certainty. pic.twitter.com/4LOK2X9XkC