Régen nem látott rettegés uralkodott el a befektetési szakemberek körében: a jelek szerint egyre kevésbé mernek kockázatot vállalni bármely befektetési eszköz piacán. Olyannyira alacsony lett a kockázatvállalási hajlandóság, hogy akár az egy - legalábbis középtávú - pozitív fordulatnak is megágyazhatna a piacokon – derül ki a Bank of America friss alapkezelői felméréséből.

Mindent elönt a készpénz

A 331, összesen 986 milliárd dollár (358 125 milliárd forint) befektetéséért felelős alapkezelő által kezelt portfóliókban az áprilisi 5,5 százalékról 6,1 százalékra emelkedett a készpénz átlagos aránya. Ez olyan magas érték, amire utoljára a 2001 szeptember 11-i terrortámadásokat követő pánikban volt példa. A Bank of America elemzői szerint elvileg minden a helyén lenne ahhoz, hogy a befektetők kapitulációjáról lehessen beszélni. Ez olyan állapot, amikor a félelem annyira eluralkodik, hogy aki el akar adni, az már mindent eladott, a befektetők teljesen pesszimistává váltak és a legrosszabb lehetséges fejleményeket is beárazta már a piac. Így mindenki meglepetésére az árfolyamok nem esnek tovább, hanem emelkednek.

A hiányzó láncszem pedig az, hogy a piaci mélypontok közelében a befektetők általában a rövid kamatok csökkenését várják, most pedig az alapkezelők többsége annak növekedésére számít. Igaz, ez nem meglepő egy olyan kamatemelési ciklus elején, mint amilyen a mostani.

Nagyot fordult a világ

Érdemes azonban a mostani felmérés adatait nem önmagában szemlélni, hanem a decemberi-januári felméréssel összehasonlítva. Akkor járt ugyanis csúcsára az S&P 500-as részvényindex, amely nemhogy egy korrekción, de majdnem a medvepiacot jelentő 20 százalékos esésen is túl van. Akkor 5 százalék volt a készpénz átlagos aránya a portfóliókban, s a befektetők nettó 55 százaléka túlsúlyozta a részvényeket. Mostanra hatalmas pozícióleépítések történtek és a megkérdezettek immár nettó 13 százaléka alulsúlyozza azokat. Ez olyan alacsony arány, aminél rosszabbra csak 2020 májusában, a covid-19 világjárvánnyá történő átalakulását követő piaci összeomlás után volt utoljára példa.

Még az év elején az általános meggyőződés az volt, hogy az infláció csak átmeneti nehézséget okoz majd a globális gazdaságnak, ahogy az szép lassan megküzd a járvány globális ellátási láncokban okozott sérüléseivel. Az akkori befektetési sztori pedig a következő volt: a világ gazdasága talpra áll és az újranyitásokat követően szépen visszatér az élet a régi kerékvágásba. Ukrajna lerohanása és az ennek nyomán ismét egekbe szökő nyersanyagárak, ismét akadozó termelési láncok teljesen átrajzolták a képet. Januárban még nettó 1 százalék volt azok aránya, akik a globális gazdaság gyengülését várták 12 hónapos időtávon, mostanra ez az arány nettó 72 százalékra ugrott.

Mindenhol tapintható a borúlátás

A pesszimizmus egy csomó más területen is tetten érhető. Az alapkezelők például rég nem látott magas arányban tartanék jobb ötletnek ha a cégek a beruházások és a részvény-visszavásárlások helyett inkább a mérlegük stabilizálására helyeznék a hangsúlyt.

A piacokat fenyegető legnagyobb kockázatnak egyébként nagyjából ugyanazt látták májusban is a befektetők, mint áprilisban, csak a hangsúlyok tolódtak el közben. Most már a jegybanki megszorításokat tartják a legnagyobb kockázati tényezőnek, a recesszió fenyegető réme a második helyre szorult és az inflációtól tartók tábora is csökkent. Az orosz-ukrán háború szép lassan beépül a piacok hétköznapjaiba, az előző havi 15 százalék után most már csak a megkérdezettek 10 százaléka tartotta ezt a legnagyobb általános rizikófaktornak.